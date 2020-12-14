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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10462104631046410465

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.

Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.

УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте :mrgreen:

апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго

"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:11

  vitaliian написав:
  UA написав:в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.

Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:25

  proftpd66 написав:можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
  UA написав:В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.

Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 03:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.

Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.

Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.

Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 04:54

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.

Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.

УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте :mrgreen:

апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго

"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))

Казкарі - це рили новобудівці, типа тебе. Які намагаються впарити недобуди за довоєнними цінами.
Найсумніше, що більшість форумних рилів втекла за кордон, хоча є молодими військовозобов'язаними людьми, Спартсмєнами.

Пояснюю: Украхна повернулась в 1992 рік, тільки населення вдвічі меньше (26 млн, замість 52 млн.).
Тому сушіть весла, йопані масони,чи як вас там.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 05:02

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
  UA написав:В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.

Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.

Електрогенератор для освітлення нерухомості або старий Ланос - ось в чому питання для декого?

Підказую: якщо взяти електросамокат і прикрутити заводну ручку на ведуче колесо, то можна з нього зробити електрогенератор. Крутиш ручкою колесо, на клемах двигуна з'явиться напруга 12 Вольт. Можна освітлювати всю квартиру. Можеш не дякувати за пораду, я багато чого ще знаю.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 05:35

  Zebra написав:Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.

Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.

Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.

Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.

Они ждут морозов, что бы теплогенерацию ещё повредить и грп а это вызовет доп нагрузку на електросеть.
Но ещё озвучивали, что нужно уничтожить монетный двор. Не будет возможность печатать гривню и ценные бумаги.
Ну и центры принятия решения-офисы главных компаний и дата центры.
Про мосты они как раз говорили, что нет смыла разрушать.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 07:09

  maza5 написав:
  Zebra написав:Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.

Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.

Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.

Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.

Они ждут морозов, что бы теплогенерацию ещё повредить и грп а это вызовет доп нагрузку на електросеть.
Но ещё озвучивали, что нужно уничтожить монетный двор. Не будет возможность печатать гривню и ценные бумаги.
Ну и центры принятия решения-офисы главных компаний и дата центры.
Про мосты они как раз говорили, что нет смыла разрушать.

Гривню нам, если что, в Канаде напечатают😎
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