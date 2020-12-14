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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04
airmax78 написав: vitaliian написав:
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте
апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго
"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:11
vitaliian написав: UA написав:
в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:25
proftpd66 написав:
можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
UA написав:
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.
Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 08:19
UA написав:
Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.
А список хрущиков с газом составить?
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Додано: Суб 03 гру, 2022 09:35
vitaliian написав: proftpd66 написав:
можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
UA написав:
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.
Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.
Підказую: якщо у електросамоката крутити ведуче колесо, на клемах двигуна з'явиться 12 Вольт. Можна освітлювати квартиру. Можеш не дякувати!
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Вторинка КРЖН просідає на очах. Кожен місяць -1000...-2000 доларів
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Додано: Суб 03 гру, 2022 09:37
Frant написав:
Підказую: якщо у електросамоката крутити ведуче колесо, на клемах двигуна з'явиться 12 Вольт
князь Мышкин знаток) там минимум 24в для детей и 36+ для взрослых. У нормальных самокатов больше 50в
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