Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:25

proftpd66 написав: можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом

UA написав: В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет

лицензию не забудьте купитьинтересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.