|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04
airmax78 написав: vitaliian написав:
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте
апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго
"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12867
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:11
vitaliian написав: UA написав:
в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7358
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:25
proftpd66 написав:
можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
UA написав:
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.
Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15294
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2944 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 гру, 2022 08:19
UA написав:
Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.
А список хрущиков с газом составить?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5452
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 гру, 2022 09:35
vitaliian написав: proftpd66 написав:
можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
UA написав:
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.
Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.
Підказую: якщо у електросамоката крутити ведуче колесо, на клемах двигуна з'явиться 12 Вольт. Можна освітлювати квартиру. Альтернатива - поставити машину біля неохруша, закинути провід на 21-й поверх, під'єднати його до генератора автомобіля - оппа! Є 12 Вольт! Можливо, 24 вольта!
Якщо всі мешканці 25-прверхоаого неохруша запустять двигуни машин, сумарно можна навіть ліфти запустити)))
Можеш не дякувати!
______
Вторинка КРЖН просідає на очах. Кожен місяць -1000...-2000 доларів
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 03 гру, 2022 09:41, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23080
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 2435 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 гру, 2022 09:37
Frant написав:
Підказую: якщо у електросамоката крутити ведуче колесо, на клемах двигуна з'явиться 12 Вольт
князь Мышкин - знаток) там минимум 24в для детей и 36+ для взрослых. У нормальных самокатов больше 50в и чтобы его крутануть твоей лошадиной силы будет мало.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15294
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2944 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 гру, 2022 09:42
vitaliian написав: Frant написав:
Підказую: якщо у електросамоката крутити ведуче колесо, на клемах двигуна з'явиться 12 Вольт
князь Мышкин - знаток женских прелестей) там минимум 24в для детей и 36+ для взрослых. У нормальных самокатов больше 50в
Можливо, парочка таких потужних електросамокатів від особи "Вітальєн" - і вдастся ліфти запустити???
Все таки ходити пішки щоденно на 21-й поверх неохруща, якось не гуд?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23080
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 2435 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 гру, 2022 10:31
Frant написав:
Підказую: якщо у електросамоката крутити ведуче колесо, на клемах двигуна з'явиться 12 Вольт. Можна освітлювати квартиру. Альтернатива - поставити машину біля неохруша, закинути провід на 21-й поверх, під'єднати його до генератора автомобіля - оппа! Є 12 Вольт! Можливо, 24 вольта!
Якщо всі мешканці 25-прверхоаого неохруша запустять двигуни машин, сумарно можна навіть ліфти запустити)))
Откуда цифра 12 Вольт?
Кстати, аккумулятор электротранспорта может неплохо выручить. Например аккумулятора с моего электровелосипеда (360 Ватт-час) хватит на 72 часа достаточно яркого света или на 10 суток непрерывного нормального дежурного. Только нужно перепаивать под него светодиодную ленту, что делать лень, у нас отключения не такие жесткие, как были в Киеве.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9236
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2135 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 03 гру, 2022 10:44
Vlad442 написав: Frant написав:
Підказую: якщо у електросамоката крутити ведуче колесо, на клемах двигуна з'явиться 12 Вольт. Можна освітлювати квартиру. Альтернатива - поставити машину біля неохруша, закинути провід на 21-й поверх, під'єднати його до генератора автомобіля - оппа! Є 12 Вольт! Можливо, 24 вольта!
Якщо всі мешканці 25-прверхоаого неохруша запустять двигуни машин, сумарно можна навіть ліфти запустити)))
Откуда цифра 12 Вольт?
Кстати, аккумулятор электротранспорта может неплохо выручить. Например аккумулятора с моего электровелосипеда (360 Ватт-час) хватит на 72 часа достаточно яркого света или на 10 суток непрерывного нормального дежурного. Только нужно перепаивать под него светодиодную ленту, что делать лень, у нас отключения не такие жесткие, как были в Киеве.
Я ж недарма розказав особі "Вітальєн", що генератори двох, трьох десятків працюючих на холостому ходу автомобілів - можуть підняти ліфт на 25-й поверх!
___
В автомобільних акумуляторах 12 Вольт зазвичай, генераторах 13,5 вольт.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23080
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 2435 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 гру, 2022 10:52
Frant написав:
В автомобільних акумуляторах 12 Вольт зазвичай, генераторах 13,5 вольт.
Так ви писали про толкати авто, чи про крутити самокат? Доречи як його можна крутити? На ньому нема педалей.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9236
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2135 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee
, Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23388
|14567118
|
|
|1112
|4943217
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4903
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|