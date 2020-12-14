|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 гру, 2022 11:06
Vlad442 написав:
Только нужно перепаивать под него светодиодную ленту, что делать лень, у нас отключения не такие жесткие, как были в Киеве.
я себе давно собрал павербанк на 100Ач ещё до войны, чтобы он запитывал мне смартфоны (там же интернет, проводным давно не пользуюсь) и планшеты-ультрабуки. Диодный фонарик светит на одном заряде более суток, стоит 200 грн, лезть ради его запитки с паяльником в самокат стоимостью 20тыс не вижу смысла.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 03 гру, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15296
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2944 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 гру, 2022 11:07
UA написав: vitaliian написав: UA написав:
в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
Ментально становятся американцами
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1164
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23388
|14569469
|
|
|1112
|4943222
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4903
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|