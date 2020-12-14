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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10463104641046510466

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:06

  Vlad442 написав:Только нужно перепаивать под него светодиодную ленту, что делать лень, у нас отключения не такие жесткие, как были в Киеве.
я себе давно собрал павербанк на 100Ач ещё до войны, чтобы он запитывал мне смартфоны (там же интернет, проводным давно не пользуюсь) и планшеты-ультрабуки. Диодный фонарик светит на одном заряде более суток, стоит 200 грн, лезть ради его запитки с паяльником в самокат стоимостью 20тыс не вижу смысла.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:07

  UA написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.

Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.

Ментально становятся американцами
beee
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