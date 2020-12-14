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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10462104631046410465

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.

Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.

УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте :mrgreen:

апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго

"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:11

  vitaliian написав:
  UA написав:в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.

Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:25

  proftpd66 написав:можно взять промышленный генератор на прицепе в аренду или купить, давать свет в дом
лицензию не забудьте купить
  UA написав:В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет
интересно, а если какой то подъезд, этаж или небольшой дом на 5-10 квартир скинется на генератор, а злые языки позвонят в 1551, генератор им тоже вырубят? Парк генераторов каждый день будет расти и к середине зимы вообще будет непонятно, отключают Киев или нет. В 1551 уши отвалятся выслушивать у кого появился генератор и язык отвалится объяснять бабулькам, что генераторы можно, но для них оно дорого.

Генератор или справедливость, вот в чем вопрос.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 08:19

  UA написав:Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.

А список хрущиков с газом составить?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:06

  Vlad442 написав:Только нужно перепаивать под него светодиодную ленту, что делать лень, у нас отключения не такие жесткие, как были в Киеве.
я себе давно собрал павербанк на 100Ач ещё до войны, чтобы он запитывал мне смартфоны (там же интернет, проводным давно не пользуюсь) и планшеты-ультрабуки. Диодный фонарик светит на одном заряде более суток, стоит 200 грн, лезть ради его запитки с паяльником в самокат стоимостью 20тыс не вижу смысла.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:07

  UA написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.

Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.

Ментально становятся американцами
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господа, извините что не по теме повербанков.

Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:43

  Vlad442 написав:
  Frant написав:В автомобільних акумуляторах 12 Вольт зазвичай, генераторах 13,5 вольт.

Так ви писали про толкати авто, чи про крутити самокат? Доречи як його можна крутити? На ньому нема педалей.

Вітальєн прикрутить педалі!
Це не проблема.
Сотня електросамокатів з власниками, які крутять педалі електросамокатів - і можна стільки генерувати єлєктричества, що вистачить і на освітлення 25-поверхового "неохруща", і на роботу одного пасажирського ліфта, на роботу фонтанів перед парадним входом!!!
Вітальєн, дерзай!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 03 гру, 2022 13:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:47

  Хомякоид написав:Господа, извините что не по теме повербанков.

Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?


Загальний злив.
Бюджетна вторинка в Києві щомісячно дешевшає на 500-1000 доларів. Це об'яви. Реальні ціни продаж ще меньші. Самі бачите - рили-новодубівці вже нічого не пишуть тут. Я сподіваюсь, що вони перекваліфікувались у торговців квашеною капустою чи б/в кальсонів на ринку

Індустрія стоїть, електроенергія подається в режимі 4/4, причому графіки не діють. Виробництву - капут.
Пересічному аби мати гроші на продукти, одяг і комуналку.
Бізнес теж ледь животіє.
Тому мій прогноз "квартира з євроремонтом за ціною євроремонта!" - актуальний на 100%
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:55

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.

Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.


I've told you.
А генератор, генератор ? Ну может чай разве что нагреть и повербаник зарядить.
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