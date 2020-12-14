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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10463104641046510466

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:38

  Хомякоид написав:Господа, извините что не по теме повербанков.

Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?


они будут ракеты стоит. 600% годовых ракета будет прибыли.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 17:04

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Только нужно перепаивать под него светодиодную ленту, что делать лень, у нас отключения не такие жесткие, как были в Киеве.
я себе давно собрал павербанк на 100Ач ещё до войны, чтобы он запитывал мне смартфоны (там же интернет, проводным давно не пользуюсь) и планшеты-ультрабуки. Диодный фонарик светит на одном заряде более суток, стоит 200 грн, лезть ради его запитки с паяльником в самокат стоимостью 20тыс не вижу смысла.

пару суток подряд не отключали,ровно с 0:00 сегодня опять начали по полчаса не более дважды было,наткнулся на видео https://youtu.be/zEE1QXjrhSI?t=213 и тройку светильников да радио зарезисторил из подручных,поглядим :roll:
Мизантрóп
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