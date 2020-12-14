Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Только нужно перепаивать под него светодиодную ленту, что делать лень, у нас отключения не такие жесткие, как были в Киеве.
я себе давно собрал павербанк на 100Ач ещё до войны, чтобы он запитывал мне смартфоны (там же интернет, проводным давно не пользуюсь) и планшеты-ультрабуки. Диодный фонарик светит на одном заряде более суток, стоит 200 грн, лезть ради его запитки с паяльником в самокат стоимостью 20тыс не вижу смысла.
пару суток подряд не отключали,ровно с 0:00 сегодня опять начали по полчаса не более дважды было,наткнулся на видео https://youtu.be/zEE1QXjrhSI?t=213 и тройку светильников да радио зарезисторил из подручных,поглядим