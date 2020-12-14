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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10462104631046410465

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.

Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.

УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте :mrgreen:

апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго

"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 08:19

  UA написав:Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.

А список хрущиков с газом составить?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:07

  UA написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.

Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.

Ментально становятся американцами
beee
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господа, извините что не по теме повербанков.

Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:47

  Хомякоид написав:Господа, извините что не по теме повербанков.

Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?


Загальний злив.
Бюджетна вторинка в Києві щомісячно дешевшає на 500-1000 доларів. Те, що до війни коштувало до 50000. Це об'яви. Реальні ціни продаж ще меньші. Самі бачите - рили-новодубівці вже нічого не пишуть тут, хіба що плачуться на важке життя((( Я сподіваюсь, що вони перекваліфікувались у торговців квашеною капустою чи б/в кальсонів на ринку

Індустрія стоїть, електроенергія подається в режимі 4/4, причому графіки не діють. Виробництву - капут.
Пересічному аби мати гроші на продукти, одяг і комуналку.
Бізнес теж ледь животіє.
Тому мій прогноз "квартира з євроремонтом за ціною євроремонта!" - актуальний на 100%
Востаннє редагувалось Frant в Суб 03 гру, 2022 15:07, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 13:55

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.

В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.

Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.


I've told you.
А генератор, генератор ? Ну может чай разве что нагреть и повербаник зарядить.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ага, ясно понятно.
Ждём дешевения иномарок. Особенно дорогих. На 50%

Э.э. нет, как их обслужить?

И, наоборот, разные жигули будут в цене. Всё делается одними пассатижами в гараже
beee
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:41

  beee написав:разные жигули будут в цене
при условии что они сломались возле метро.
vitaliian
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