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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04
airmax78 написав: vitaliian написав:
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте
апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго
"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
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Додано: Суб 03 гру, 2022 08:19
UA написав:
Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.
А список хрущиков с газом составить?
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Додано: Суб 03 гру, 2022 11:07
UA написав: vitaliian написав: UA написав:
в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
Ментально становятся американцами
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beee
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:41
Господа, извините что не по теме повербанков.
Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:47
Хомякоид написав:
Господа, извините что не по теме повербанков.
Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?
Загальний злив.
Бюджетна вторинка в Києві щомісячно дешевшає на 500-1000 доларів. Те, що до війни коштувало до 50000. Це об'яви. Реальні ціни продаж ще меньші. Самі бачите - рили-новодубівці вже нічого не пишуть тут, хіба що плачуться на важке життя((( Я сподіваюсь, що вони перекваліфікувались у торговців квашеною капустою чи б/в кальсонів на ринку
Індустрія стоїть, електроенергія подається в режимі 4/4, причому графіки не діють. Виробництву - капут.
Пересічному аби мати гроші на продукти, одяг і комуналку.
Бізнес теж ледь животіє.
Тому мій прогноз "квартира з євроремонтом за ціною євроремонта!" - актуальний на 100%
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 03 гру, 2022 15:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:55
airmax78 написав: vitaliian написав:
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
I've told you.
А генератор, генератор ? Ну может чай разве что нагреть и повербаник зарядить.
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fox767676
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Додано: Суб 03 гру, 2022 18:00
Ага, ясно понятно.
Ждём дешевения иномарок. Особенно дорогих. На 50%
Э.э. нет, как их обслужить?
И, наоборот, разные жигули будут в цене. Всё делается одними пассатижами в гараже
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beee
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Додано: Суб 03 гру, 2022 18:41
beee написав:
разные жигули будут в цене
при условии что они сломались возле метро.
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vitaliian
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