Додано: Суб 03 гру, 2022 19:21

Frant написав: Чекаємо повідомлення про дорожай їлітної нерухомості в час війни Чекаємо повідомлення про дорожай їлітної нерухомості в час війни

Василь-Рівне написав: За найдешевше скло 80Х50 заплатив 400 грн. Причина - імпорт з Польщі, нашого немає За найдешевше скло 80Х50 заплатив 400 грн. Причина - імпорт з Польщі, нашого немає

продукты х2 вода бутылированная х2,5 помидоры х4 топливо х2 баллоны для пропана х5 генераторы х3 дрова (не знаю на сколько) но мне жаловались, что тоже сильно подорожали.Все что нужно для выживания теперь стоит каких то дурных денег. Даже аренда в любом зажопинске подальше от границы с рф, стартует с 5к. за квартиру с ремонтом от бабушки.Много чего вообще нельзя купить, просто не привозят, бизнес не хочет замораживать деньги на складах, по которым ещё и прилететь может.Если война, то все бесплатно - это советский коммунистическмй штамп. К нему довеском шли талоны на всё и голод.Война поднимает цены на всё, потому что растут риски, потому что деньги теряют цену, когда за них нечего купить. (К счастью мы пока ещё не на этой стадии, чтобы мне не попрекали что нагнетаю).Цитата с соседней веткиПосле войны в Одессе появилось такое явление как коммуналки, людям негде было жить и власть решала этот вопрос по шариковски, как умела.И жизнь после той войны крутилась на базарах, где что то ненужное хотели обменять на что то нужное.Сейчас не лучше, люди которые арендуют, которые не успели обзавестись или потеряли жилье, вынуждены буквально пресмыкаться. Потому что работы нет, цены на еду в космос, а жить где то надо. Сейчас как никогда есть смысл купить свое жилье, если есть такая возможность, тем у кого жилья нет.