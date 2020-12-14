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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:04
airmax78 написав: vitaliian написав:
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
УА сказочник еще тот
но вы слушайте, слушайте
апд
как вариант знаю даже на борщаге дом который не отключают, он один светится в темноте т.к. на одной линии с насосной, но это не надолго
"у вас есть свет? мы уже идем к вам"(с)ДТЕК)))
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Додано: Суб 03 гру, 2022 08:19
UA написав:
Вообще, в Киеве 750 неотключаемых домов.
При покупке на дне (жду сигнала от Эйрмакса) буду брать только в этих элитных домах.
Сейчас составляю список.
А список хрущиков с газом составить?
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Додано: Суб 03 гру, 2022 11:07
UA написав: vitaliian написав: UA написав:
в Киеве 750 неотключаемых домов.
Сейчас составляю список.
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В службу 1551 звонят и жалуются - нас отключают, а их нет.
Ну и Кабельные сети на Новокостантиновской. Цена вопроса - Пляшка коньяка.
Ментально становятся американцами
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beee
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:41
Господа, извините что не по теме повербанков.
Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:47
Хомякоид написав:
Господа, извините что не по теме повербанков.
Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?
Загальний злив.
Бюджетна вторинка в Києві щомісячно дешевшає на 500-1000 доларів. Те, що до війни коштувало до 50000. Це об'яви. Реальні ціни продаж ще меньші. Самі бачите - рили-новодубівці вже нічого не пишуть тут, хіба що плачуться на важке життя((( Я сподіваюсь, що вони перекваліфікувались у торговців квашеною капустою чи б/в кальсонів на ринку
Індустрія стоїть, електроенергія подається в режимі 4/4, причому графіки не діють. Виробництву - капут.
Пересічному аби мати гроші на продукти, одяг і комуналку.
Бізнес теж ледь животіє.
Тому мій прогноз "квартира з євроремонтом за ціною євроремонта!" - актуальний на 100%
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 03 гру, 2022 15:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:55
airmax78 написав: vitaliian написав:
Будете продавать список? Потенциально есть миллион покупателей, по 10$ думаю недорого. Потом весь Киев переселится в эти дома. Главное узнать где они.
В доинтернетовскую эпоху киевские рылы продавали списки прямых телефонов хозяев, которые сдают в аренду квартиры. Наивный покупатель садился на телефон и после 10-20 номера понимал что это развод.
Мой дом до последнего времени был таким домом - больше нет - отключают. Думаю если ПЦ продолжится - то таких домов в Киеве не будет вообще. Чудес не бывает.
I've told you.
А генератор, генератор ? Ну может чай разве что нагреть и повербаник зарядить.
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fox767676
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Додано: Суб 03 гру, 2022 18:00
Ага, ясно понятно.
Ждём дешевения иномарок. Особенно дорогих. На 50%
Э.э. нет, как их обслужить?
И, наоборот, разные жигули будут в цене. Всё делается одними пассатижами в гараже
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beee
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Додано: Суб 03 гру, 2022 18:41
beee написав:
разные жигули будут в цене
при условии что они сломались возле метро.
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vitaliian
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Додано: Суб 03 гру, 2022 19:21
Frant написав:
Чекаємо повідомлення про дорожай їлітної нерухомості в час війни
продукты х2 вода бутылированная х2,5 помидоры х4 топливо х2 баллоны для пропана х5 генераторы х3 дрова (не знаю на сколько) но мне жаловались, что тоже сильно подорожали.
Все что нужно для выживания теперь стоит каких то дурных денег. Даже аренда в любом зажопинске подальше от границы с рф, стартует с 5к. за квартиру с ремонтом от бабушки.
Много чего вообще нельзя купить, просто не привозят, бизнес не хочет замораживать деньги на складах, по которым ещё и прилететь может.
Если война, то все бесплатно - это советский коммунистическмй штамп. К нему довеском шли талоны на всё и голод.
Война поднимает цены на всё, потому что растут риски, потому что деньги теряют цену, когда за них нечего купить. (К счастью мы пока ещё не на этой стадии, чтобы мне не попрекали что нагнетаю).
Цитата с соседней ветки
Василь-Рівне написав:
За найдешевше скло 80Х50 заплатив 400 грн. Причина - імпорт з Польщі, нашого немає
После войны в Одессе появилось такое явление как коммуналки, людям негде было жить и власть решала этот вопрос по шариковски, как умела.
И жизнь после той войны крутилась на базарах, где что то ненужное хотели обменять на что то нужное.
Сейчас не лучше, люди которые арендуют, которые не успели обзавестись или потеряли жилье, вынуждены буквально пресмыкаться. Потому что работы нет, цены на еду в космос, а жить где то надо. Сейчас как никогда есть смысл купить свое жилье, если есть такая возможность, тем у кого жилья нет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 03 гру, 2022 19:48, всього редагувалось 4 разів.
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vitaliian
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Додано: Суб 03 гру, 2022 19:34
Хомякоид написав:
Господа, извините что не по теме повербанков.
Начали в Киевгорстрое на переуступках появляться адекватные цены.
Никто инсайдом не обладает ? Это общий слив или намечаються проблемы с Киевгорстроем ?
Ну пора и встрять в МэМэМу котловано-заборную нашим фартовым уже жителям ЕС, которые не знают как это искать розеточку баночку на сутки затарить да как от птичек за форточкой харч еле найденный в работающем на генераторе СильпаЛидле спрятать на недельку до победы
А еслиЧЁ то на мойшейников в Страсбург в суд заяву! Хотел удвоить, нет - утроить пачку, да на взлёте подбили гады!
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