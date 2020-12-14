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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 гру, 2022 19:47
beee написав:
Ага, ясно понятно.
Ждём дешевения иномарок. Особенно дорогих. На 50%
Э.э. нет, как их обслужить?
И, наоборот, разные жигули будут в цене. Всё делается одними пассатижами в гараже
Как мне обьяснил один персонаж с города Жданова, сейчас если хочешь продать сделанного битка с США - то ремонт его в подарок. Очевидно после НГ и таможня будет в подарок, а к лету - и перевозка с того берега окияна в подарок
Дать адрес СТО где безвозмездно покрасят авто, соберут-разберут его за зарплату среднюю по региону, а не по расценкам за деталь в уе, и найдут запчасти по цене лома чёрных металлов, гривен по 20 за кило - отказался мойшейник, и в Марике даже сейчас по его словам таких нет. Вот он какой - щирый небрехливый українець!
На ринку нерухомості коои шукають пристойну вторинку "із плінтусамі" такі щирі піздоболи теж схожим макаром правлять балаболобал
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 03 гру, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 19:57
Frant написав:
Як нерухомість в Ірпені - вдвічі подешевшала в порівнянні з 2021?
в чьих то мокрых фантазиях - ДА. В реальности цоколь теперь в цене. Хочешь генератор рядом с окном ставь, хочешь достраивай комору для пропанового баллона, или твердотопливного котла. И фиг тебе соседи что то скажут. Поэтому коммерция вся работает.
Frant написав:
Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не считает, что "стало лучше", в плане доходов и бытовых условий.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 03 гру, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 20:06
vitaliian написав: Frant написав:
Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не говорил что сейчас стало лучше. В плане бытовых условий. Война истощила людей и страну.
Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах, і всіляких працюючих закладів. Треба було кілька годин на день витрачати на рейди по околицях, де що відкрите і які продукти завезли - найбанальніші крупи, макарони, хліб, молочка і питна вода, якісь м'ясні вироби (м'ясо взагалі важко було знайти)
Так, зараз проблема з електропостачанням, але все в принципі хоч якось працює.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 20:07
Frant написав:
Орендуй цоколь у Флаймена, не треба буде ходити пішки на 21-й поверх
я на 2м этаже живу, к тому же у меня несколько коммерческих помещений на первых, куда я могу поставить генераторы, запасы воды и т.д. . Спасибо за беспокойство.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 03 гру, 2022 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 20:09
Faceless написав: vitaliian написав: Frant написав:
Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не говорил что сейчас стало лучше. В плане бытовых условий. Война истощила людей и страну.
Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах, і всіляких працюючих закладів. Треба було кілька годин на день витрачати на рейди по околицях, де що відкрите і які продукти завезли - найбанальніші крупи, макарони, хліб, молочка і питна вода, якісь м'ясні вироби (м'ясо взагалі важко було знайти)
Так, зараз проблема з електропостачанням, але все в принципі хоч якось працює.
В прикиєвськиз Єпенях ситуація з продуктами, взагалі з товарами і роботою - гірша, ніж в Києві.
vitaliian написав: Frant написав:
Як нерухомість в Ірпені - вдвічі подешевшала в порівнянні з 2021?
в чьих то мокрых фантазиях - ДА. В реальности цоколь теперь в цене. Хочешь генератор рядом с окном ставь,хочешь достраивай комору для пропанового баллона, или твердотопливного котла.
Frant написав:
Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не говорил что сейчас стало лучше. В плане бытовых условий. Война истощила людей и страну.
Ти страждаєш, сидячи на дівані??? В теплі, в тиші!
Хочеш капітулювати перед московією і х..лом?
Орендуй цоколь у Флаймена, не треба буде ходити пішки на 21-й поверх. Тим більше, там є запас сухарів і консервованих опеньків.
Або переберись в Київ, щоб на морозі не їздити електросамокатом.
Зразу стане легше.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 03 гру, 2022 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 20:11
Frant написав:
Ти страждаєш, сидячи на дівані???
Хочеш капітулювати перед московією і х..лом
ненадолго скудного твоего интеллекта хватает. Начинается подмена понятий, оффтоп и тупой троллинг. Болезнь прогрессирует? Сочувствую.
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