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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10463104641046510466

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:47

  beee написав:Ага, ясно понятно.
Ждём дешевения иномарок. Особенно дорогих. На 50%

Э.э. нет, как их обслужить?

И, наоборот, разные жигули будут в цене. Всё делается одними пассатижами в гараже

Как мне обьяснил один персонаж с города Жданова, сейчас если хочешь продать сделанного битка с США - то ремонт его в подарок. Очевидно после НГ и таможня будет в подарок, а к лету - и перевозка с того берега окияна в подарок
Дать адрес СТО где безвозмездно покрасят авто, соберут-разберут его за зарплату среднюю по региону, а не по расценкам за деталь в уе, и найдут запчасти по цене лома чёрных металлов, гривен по 20 за кило - отказался мойшейник, и в Марике даже сейчас по его словам таких нет. Вот он какой - щирый небрехливый українець!
На ринку нерухомості коои шукають пристойну вторинку "із плінтусамі" такі щирі піздоболи теж схожим макаром правлять балаболобал
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 03 гру, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:57

  Frant написав:Як нерухомість в Ірпені - вдвічі подешевшала в порівнянні з 2021?
в чьих то мокрых фантазиях - ДА. В реальности цоколь теперь в цене. Хочешь генератор рядом с окном ставь, хочешь достраивай комору для пропанового баллона, или твердотопливного котла. И фиг тебе соседи что то скажут. Поэтому коммерция вся работает.
  Frant написав:Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не считает, что "стало лучше", в плане доходов и бытовых условий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Frant написав:Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не говорил что сейчас стало лучше. В плане бытовых условий. Война истощила людей и страну.

Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах, і всіляких працюючих закладів. Треба було кілька годин на день витрачати на рейди по околицях, де що відкрите і які продукти завезли - найбанальніші крупи, макарони, хліб, молочка і питна вода, якісь м'ясні вироби (м'ясо взагалі важко було знайти)
Так, зараз проблема з електропостачанням, але все в принципі хоч якось працює.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:53

  Faceless написав:Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах
я сейчас не в киевской области проживаю (не из за войны), инфа только от друзей и арендаторов, в Ирпене по 16 часов нет света, проблема в отоплении потому что большинство новостроев автономки электро или газовые, но с насосами. В моем жк скидываются на генераторы, которые будут питать котлы.

Мэрия уже начала печки раздавать.
https://t.me/irpininlife/7178?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Сейчас как никогда есть смысл купить свое жилье, если есть такая возможность, тем у кого жилья нет.

Навіщо так грубо загоняти в бетон? Купляти на хаях по ціні жирного 2021 року? І ще невідомо що буде в майбутньому? І це коли
  vitaliian написав:работы нет, цены на еду в космос
BIGor
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