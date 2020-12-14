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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10463104641046510466

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:47

  beee написав:Ага, ясно понятно.
Ждём дешевения иномарок. Особенно дорогих. На 50%

Э.э. нет, как их обслужить?

И, наоборот, разные жигули будут в цене. Всё делается одними пассатижами в гараже

Как мне обьяснил один персонаж с города Жданова, сейчас если хочешь продать сделанного битка с США - то ремонт его в подарок. Очевидно после НГ и таможня будет в подарок, а к лету - и перевозка с того берега окияна в подарок
Дать адрес СТО где безвозмездно покрасят авто, соберут-разберут его за зарплату среднюю по региону, а не по расценкам за деталь в уе, и найдут запчасти по цене лома чёрных металлов, гривен по 20 за кило - отказался мойшейник, и в Марике даже сейчас по его словам таких нет. Вот он какой - щирый небрехливый українець!
На ринку нерухомості коои шукають пристойну вторинку "із плінтусамі" такі щирі піздоболи теж схожим макаром правлять балаболобал
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 03 гру, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:57

  Frant написав:Як нерухомість в Ірпені - вдвічі подешевшала в порівнянні з 2021?
в чьих то мокрых фантазиях - ДА. В реальности цоколь теперь в цене. Хочешь генератор рядом с окном ставь, хочешь достраивай комору для пропанового баллона, или твердотопливного котла. И фиг тебе соседи что то скажут. Поэтому коммерция вся работает.
  Frant написав:Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не считает, что "стало лучше", в плане доходов и бытовых условий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Frant написав:Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не говорил что сейчас стало лучше. В плане бытовых условий. Война истощила людей и страну.

Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах, і всіляких працюючих закладів. Треба було кілька годин на день витрачати на рейди по околицях, де що відкрите і які продукти завезли - найбанальніші крупи, макарони, хліб, молочка і питна вода, якісь м'ясні вироби (м'ясо взагалі важко було знайти)
Так, зараз проблема з електропостачанням, але все в принципі хоч якось працює.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:53

  Faceless написав:Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах
я сейчас не в киевской области проживаю (не из за войны), инфа только от друзей и арендаторов, в Ирпене по 16 часов нет света, проблема в отоплении потому что большинство новостроев автономки электро или газовые, но с насосами. В моем жк скидываются на генераторы, которые будут питать котлы.

Мэрия уже начала печки раздавать.
https://t.me/irpininlife/7178?single
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Сейчас как никогда есть смысл купить свое жилье, если есть такая возможность, тем у кого жилья нет.

Навіщо так грубо загоняти в бетон? Купляти на хаях по ціні жирного 2021 року? І ще невідомо що буде в майбутньому? І це коли
  vitaliian написав:работы нет, цены на еду в космос
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Сейчас не лучше, люди которые арендуют, которые не успели обзавестись или потеряли жилье, вынуждены буквально пресмыкаться. Потому что работы нет, цены на еду в космос, а жить где то надо. Сейчас как никогда есть смысл купить свое жилье, если есть такая возможность, тем у кого жилья нет.

Еще логическая неувязка. Если у человека есть деньги на жилье по сегодняшним ценам, то у него есть деньги на аренду в течении 15-20 лет. Если у него нет работы, то он может арендовать в Харькове, например, где можно снять неплохую квартиру с ремонтом возле метро за 2000 грн. Вот пример https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... Qix39.html второй этаж, газ, свет отключают не зверски. Вот еще вариант, ремонт похуже, но "улучшенка".
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... QjVR2.html
Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?
Зачем покупать, пока война не закончилась, и есть неопределенность?
Зачем покупать в Киеве?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 04 гру, 2022 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 00:07

  Vlad442 написав:Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?
Зачем покупать пока война не закончилась и есть неопределенность?
Зачем покупать в Киеве?

То что будет дешевле знает только данный форум. Мои все друзья считают что будет дороже. Потому что много беженцев, много жилья разрушено, из прифронтовых городов предпочтут переехать в глубь страны, и там где была работа (например в райцентрах), после войны ее может уже не быть.

Покупать пока война не кончилась это индивидуальное решение каждого, жизнь не стоит на месте, люди разводятся, женятся, рождаются, подростают дети и другие обстоятельства, требующие новых жил.площадей. старый фонд изнашивается, капитально его не ремонтируют. И хоть местные адепты утверждают, что советские панельки ещё 100 лет простоят, их жители при первой же возможности, сделают оттуда ноги.

Лично я считаю, если нужно и есть возможность - покупай. Потому что неизвестно что будет завтра.

Жильё перестает быть нужным только в случае смерти человека. Или если оно рядом с линией фронта.

Покупать 2ю или инвестиционную квартиру во время войны я не советую.

Киев, восстановится быстрее остальных городов, это финансовая столица и политический центр. Кроме того, это 2+ млн электората (без учёта стариков, детей и пригородов).

Аренда в Харькове дешёвая, а в Сумах ещё дешевле. Причину знаете. Я вам не буду объяснять почему в Кропивницком аренда дороже.
vitaliian
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