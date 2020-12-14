Додано: Нед 04 гру, 2022 00:07

Vlad442 написав: Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?

Зачем покупать пока война не закончилась и есть неопределенность?

Зачем покупать в Киеве? Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?Зачем покупать пока война не закончилась и есть неопределенность?Зачем покупать в Киеве?

То что будет дешевле знает только данный форум. Мои все друзья считают что будет дороже. Потому что много беженцев, много жилья разрушено, из прифронтовых городов предпочтут переехать в глубь страны, и там где была работа (например в райцентрах), после войны ее может уже не быть.Покупать пока война не кончилась это индивидуальное решение каждого, жизнь не стоит на месте, люди разводятся, женятся, рождаются, подростают дети и другие обстоятельства, требующие новых жил.площадей. старый фонд изнашивается, капитально его не ремонтируют. И хоть местные адепты утверждают, что советские панельки ещё 100 лет простоят, их жители при первой же возможности, сделают оттуда ноги.Лично я считаю, если нужно и есть возможность - покупай. Потому что неизвестно что будет завтра.Жильё перестает быть нужным только в случае смерти человека. Или если оно рядом с линией фронта.Покупать 2ю или инвестиционную квартиру во время войны я не советую.Киев, восстановится быстрее остальных городов, это финансовая столица и политический центр. Кроме того, это 2+ млн электората (без учёта стариков, детей и пригородов).Аренда в Харькове дешёвая, а в Сумах ещё дешевле. Причину знаете. Я вам не буду объяснять почему в Кропивницком аренда дороже.