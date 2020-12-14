Додано: Нед 04 гру, 2022 00:07

Vlad442 написав: Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?

Зачем покупать пока война не закончилась и есть неопределенность?

Зачем покупать в Киеве? Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?Зачем покупать пока война не закончилась и есть неопределенность?Зачем покупать в Киеве?

Vlad442 написав: может арендовать в Харькове, например, где можно снять неплохую квартиру с ремонтом возле метро за 2000 грн. Вот пример может арендовать в Харькове, например, где можно снять неплохую квартиру с ремонтом возле метро за 2000 грн. Вот пример

Vlad442 написав: Еще логическая неувязка. Если у человека есть деньги на жилье по сегодняшним ценам, то у него есть деньги на аренду в течении 15-20 лет Еще логическая неувязка. Если у человека есть деньги на жилье по сегодняшним ценам, то у него есть деньги на аренду в течении 15-20 лет

То что будет дешевле знает только данный форум. Мои друзья считают, что будет дороже. Потому что видят ценники в магазинах и на заправках, в отличии от форумчан.Много беженцев, много жилья разрушено, из прифронтовых городов предпочитают переехать в глубь страны, и там где была работа (например в райцентрах), после войны ее может не быть, скорее всего уже нет. По крайней мере, строительства и туризма.Покупать пока война не кончилась - индивидуальное решение каждого. Жизнь не стоит на месте, люди разводятся, женятся, рождаются, подростают дети и другие обстоятельства, требующие новых жил.площадей. старый фонд изнашивается, капитально его не ремонтируют. У меня тоже есть потребность кое что продать и кое что купить, продиктованная не финансовыми причинами, а банальным удобством.Лично я считаю, если действительно нужно и есть возможность - покупай. Потому что неизвестно что будет завтра.Жильё перестает быть нужным только в случае смерти /выезда его жильцов.Киев, восстановится быстрее остальных городов, сомневаетесь? это финансовая столица. Если в Киеве не будет денег на восстановление, в Харькове их тем более не будет.Загуглите что можно арендовать за 2000 грн в Кропивницком. Ооочень удивитесь. не хотит народ арендовать Харьков и Сумы, даже задешево.Может когда деньги начнут совсем совсем заканчиваться, хз.А какой смысл хозяевам сдавать по 2 тыс, у вас что там голод? Эта сумма не покрывает ничего, ни амортизации, ни текущих ремонтов. От слова вообще. Нижняя граница рентабельности имхо 7-8 тыс. Сейчас заканчиваю ремонт начатый до войны, очень впечатляюсь ценами. В мелких магазинах нет ничего, распродают довоенные остатки, в эпицентре есть всё, но овердорого. Консультант по секрету сказал, до 24.02 много чего везли из рф. Сейчас везут из Европы. Соответственно прайс другой даже в долларах.при этом, если нет стабильного дохода, то через пару лет не будет денег и на квартиру, особенно если недвижимость пойдет в рост, который здесь на ветке все отрицают.Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?Преимущество аренды вижу только в том, что можно подобрать локацию, где ничего не прилетает и ничего не отключают. Но по моим наблюдениям, селяться туда, где есть работа/транспорт/ цивилизация/ родственники.