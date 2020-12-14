RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10464104651046610467>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:47

  beee написав:Ага, ясно понятно.
Ждём дешевения иномарок. Особенно дорогих. На 50%

Э.э. нет, как их обслужить?

И, наоборот, разные жигули будут в цене. Всё делается одними пассатижами в гараже

Как мне обьяснил один персонаж с города Жданова, сейчас если хочешь продать сделанного битка с США - то ремонт его в подарок. Очевидно после НГ и таможня будет в подарок, а к лету - и перевозка с того берега окияна в подарок
Дать адрес СТО где безвозмездно покрасят авто, соберут-разберут его за зарплату среднюю по региону, а не по расценкам за деталь в уе, и найдут запчасти по цене лома чёрных металлов, гривен по 20 за кило - отказался мойшейник, и в Марике даже сейчас по его словам таких нет. Вот он какой - щирый небрехливый українець!
На ринку нерухомості коои шукають пристойну вторинку "із плінтусамі" такі щирі піздоболи теж схожим макаром правлять балаболобал
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 03 гру, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:57

  Frant написав:Як нерухомість в Ірпені - вдвічі подешевшала в порівнянні з 2021?
в чьих то мокрых фантазиях - ДА. В реальности цоколь теперь в цене. Хочешь генератор рядом с окном ставь, хочешь достраивай комору для пропанового баллона, или твердотопливного котла. И фиг тебе соседи что то скажут. Поэтому коммерция вся работает.
  Frant написав:Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не считает, что "стало лучше", в плане доходов и бытовых условий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15321
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Frant написав:Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не говорил что сейчас стало лучше. В плане бытовых условий. Война истощила людей и страну.

Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах, і всіляких працюючих закладів. Треба було кілька годин на день витрачати на рейди по околицях, де що відкрите і які продукти завезли - найбанальніші крупи, макарони, хліб, молочка і питна вода, якісь м'ясні вироби (м'ясо взагалі важко було знайти)
Так, зараз проблема з електропостачанням, але все в принципі хоч якось працює.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32341
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 7629 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:53

  Faceless написав:Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах
я сейчас не в киевской области проживаю (не из за войны), инфа только от друзей и арендаторов, в Ирпене по 16 часов нет света, проблема в отоплении потому что большинство новостроев автономки электро или газовые, но с насосами. В моем жк скидываются на генераторы, которые будут питать котлы.

Мэрия уже начала печки раздавать.
https://t.me/irpininlife/7178?single
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15321
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Сейчас как никогда есть смысл купить свое жилье, если есть такая возможность, тем у кого жилья нет.

Навіщо так грубо загоняти в бетон? Купляти на хаях по ціні жирного 2021 року? І ще невідомо що буде в майбутньому? І це коли
  vitaliian написав:работы нет, цены на еду в космос
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6970
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Сейчас не лучше, люди которые арендуют, которые не успели обзавестись или потеряли жилье, вынуждены буквально пресмыкаться. Потому что работы нет, цены на еду в космос, а жить где то надо. Сейчас как никогда есть смысл купить свое жилье, если есть такая возможность, тем у кого жилья нет.

Еще логическая неувязка. Если у человека есть деньги на жилье по сегодняшним ценам, то у него есть деньги на аренду в течении 15-20 лет. Если у него нет работы, то он может арендовать в Харькове, например, где можно снять неплохую квартиру с ремонтом возле метро за 2000 грн. Вот пример https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... Qix39.html второй этаж, газ, свет отключают не зверски. Вот еще вариант, ремонт похуже, но "улучшенка".
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... QjVR2.html
Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?
Зачем покупать, пока война не закончилась, и есть неопределенность?
Зачем покупать в Киеве?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 04 гру, 2022 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9236
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2136 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 00:07

  Vlad442 написав:Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?
Зачем покупать пока война не закончилась и есть неопределенность?
Зачем покупать в Киеве?

То что будет дешевле знает только данный форум. Мои друзья считают, что будет дороже. Потому что видят ценники в магазинах и на заправках, в отличии от форумчан.

Много беженцев, много жилья разрушено, из прифронтовых городов предпочитают переехать в глубь страны, и там где была работа (например в райцентрах), после войны ее может не быть, скорее всего уже нет. По крайней мере, строительства и туризма.

Покупать пока война не кончилась - индивидуальное решение каждого. Жизнь не стоит на месте, люди разводятся, женятся, рождаются, подростают дети и другие обстоятельства, требующие новых жил.площадей. старый фонд изнашивается, капитально его не ремонтируют. У меня тоже есть потребность кое что продать и кое что купить, продиктованная не финансовыми причинами, а банальным удобством.

Лично я считаю, если действительно нужно и есть возможность - покупай. Потому что неизвестно что будет завтра.

Жильё перестает быть нужным только в случае смерти /выезда его жильцов.

Киев, восстановится быстрее остальных городов, сомневаетесь? это финансовая столица. Если в Киеве не будет денег на восстановление, в Харькове их тем более не будет.

  Vlad442 написав:может арендовать в Харькове, например, где можно снять неплохую квартиру с ремонтом возле метро за 2000 грн. Вот пример
Загуглите что можно арендовать за 2000 грн в Кропивницком. Ооочень удивитесь. не хотит народ арендовать Харьков и Сумы, даже задешево.

Может когда деньги начнут совсем совсем заканчиваться, хз.

А какой смысл хозяевам сдавать по 2 тыс, у вас что там голод? Эта сумма не покрывает ничего, ни амортизации, ни текущих ремонтов. От слова вообще. Нижняя граница рентабельности имхо 7-8 тыс. Сейчас заканчиваю ремонт начатый до войны, очень впечатляюсь ценами. В мелких магазинах нет ничего, распродают довоенные остатки, в эпицентре есть всё, но овердорого. Консультант по секрету сказал, до 24.02 много чего везли из рф. Сейчас везут из Европы. Соответственно прайс другой даже в долларах.

  Vlad442 написав:Еще логическая неувязка. Если у человека есть деньги на жилье по сегодняшним ценам, то у него есть деньги на аренду в течении 15-20 лет
при этом, если нет стабильного дохода, то через пару лет не будет денег и на квартиру, особенно если недвижимость пойдет в рост, который здесь на ветке все отрицают.

Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?

Преимущество аренды вижу только в том, что можно подобрать локацию, где ничего не прилетает и ничего не отключают. Но по моим наблюдениям, селяться туда, где есть работа/транспорт/ цивилизация/ родственники.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15321
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 09:49

Какой жесткий спич за подорожай. Одно понятно, нонконформизм позволяет выделиться на сером фоне думсценария. А то, что логика хромает, то дело десятое. Конечно подорожание еды и бензина на фоне падения доходов - это к росту КРЖН. Куплю хоромы на предпоследнюю котлету, ввалю в ремонт по заоблачным ценам последнюю, и потом буду сосать лапу, но зато в своей берлоге, не арендованой. Если даже свою прелесть вдруг не бахнет сбитая ПВО ракета. При этом продать так же дорого как купил никак не удастся, потому что котлеты похудеют и покупателей тоже, и продавать начнут другие сосущие лапу продавцы. Или эмигранты, коих все же миллионы,захотят выскочить из КРЖН, пока есть возможность.
adeges
 
Повідомлень: 4055
З нами з: 14.03.06
Подякував: 315 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:44

  vitaliian написав:А какой смысл хозяевам сдавать по 2 тыс, у вас что там голод? Эта сумма не покрывает ничего, ни амортизации, ни текущих ремонтов. От слова вообще. Нижняя граница рентабельности имхо 7-8 тыс. Сейчас заканчиваю ремонт начатый до войны, очень впечатляюсь ценами. В мелких магазинах нет ничего, распродают довоенные остатки, в эпицентре есть всё, но овердорого. Консультант по секрету сказал, до 24.02 много чего везли из рф. Сейчас везут из Европы. Соответственно прайс другой даже в долларах.

Вновь завозимые материалы для ремонта подорожали в долларе.
Не забываем про рекордную инфляцию во всем мире.
Сейчас спасает, что застройщики не строят и материалы с довоенных складских запасов дилеров идут в розницу.
UA
 
Повідомлень: 7360
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:47

  adeges написав:Какой жесткий спич за подорожай.

Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.
UA
 
Повідомлень: 7360
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10464104651046610467>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23395 14607029
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 гру, 2022 11:11
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4905
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (740)
04.12.2022 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.