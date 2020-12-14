Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Ага, ясно понятно. Ждём дешевения иномарок. Особенно дорогих. На 50%
Э.э. нет, как их обслужить?
И, наоборот, разные жигули будут в цене. Всё делается одними пассатижами в гараже
Как мне обьяснил один персонаж с города Жданова, сейчас если хочешь продать сделанного битка с США - то ремонт его в подарок. Очевидно после НГ и таможня будет в подарок, а к лету - и перевозка с того берега окияна в подарок Дать адрес СТО где безвозмездно покрасят авто, соберут-разберут его за зарплату среднюю по региону, а не по расценкам за деталь в уе, и найдут запчасти по цене лома чёрных металлов, гривен по 20 за кило - отказался мойшейник, и в Марике даже сейчас по его словам таких нет. Вот он какой - щирый небрехливый українець! На ринку нерухомості коои шукають пристойну вторинку "із плінтусамі" такі щирі піздоболи теж схожим макаром правлять балаболобал
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 03 гру, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Як нерухомість в Ірпені - вдвічі подешевшала в порівнянні з 2021?
в чьих то мокрых фантазиях - ДА. В реальности цоколь теперь в цене. Хочешь генератор рядом с окном ставь, хочешь достраивай комору для пропанового баллона, или твердотопливного котла. И фиг тебе соседи что то скажут. Поэтому коммерция вся работает.
Frant написав:Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не считает, что "стало лучше", в плане доходов и бытовых условий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Зараз ситуація краща, ніж в лютому - травні
вам что дозу подняли? Расскажите это киевлянам. В феврале у людей ещё были сбережения, а до сентября - свет. Ни один человек из моего окружения не говорил что сейчас стало лучше. В плане бытовых условий. Война истощила людей и страну.
Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах, і всіляких працюючих закладів. Треба було кілька годин на день витрачати на рейди по околицях, де що відкрите і які продукти завезли - найбанальніші крупи, макарони, хліб, молочка і питна вода, якісь м'ясні вироби (м'ясо взагалі важко було знайти) Так, зараз проблема з електропостачанням, але все в принципі хоч якось працює.
Faceless написав:Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах
я сейчас не в киевской области проживаю (не из за войны), инфа только от друзей и арендаторов, в Ирпене по 16 часов нет света, проблема в отоплении потому что большинство новостроев автономки электро или газовые, но с насосами. В моем жк скидываются на генераторы, которые будут питать котлы.
vitaliian написав:Сейчас не лучше, люди которые арендуют, которые не успели обзавестись или потеряли жилье, вынуждены буквально пресмыкаться. Потому что работы нет, цены на еду в космос, а жить где то надо. Сейчас как никогда есть смысл купить свое жилье, если есть такая возможность, тем у кого жилья нет.
Еще логическая неувязка. Если у человека есть деньги на жилье по сегодняшним ценам, то у него есть деньги на аренду в течении 15-20 лет. Если у него нет работы, то он может арендовать в Харькове, например, где можно снять неплохую квартиру с ремонтом возле метро за 2000 грн. Вот пример https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... Qix39.html второй этаж, газ, свет отключают не зверски. Вот еще вариант, ремонт похуже, но "улучшенка". https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... QjVR2.html Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле? Зачем покупать, пока война не закончилась, и есть неопределенность? Зачем покупать в Киеве?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 04 гру, 2022 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле? Зачем покупать пока война не закончилась и есть неопределенность? Зачем покупать в Киеве?
То что будет дешевле знает только данный форум. Мои друзья считают, что будет дороже. Потому что видят ценники в магазинах и на заправках, в отличии от форумчан.
Много беженцев, много жилья разрушено, из прифронтовых городов предпочитают переехать в глубь страны, и там где была работа (например в райцентрах), после войны ее может не быть, скорее всего уже нет. По крайней мере, строительства и туризма.
Покупать пока война не кончилась - индивидуальное решение каждого. Жизнь не стоит на месте, люди разводятся, женятся, рождаются, подростают дети и другие обстоятельства, требующие новых жил.площадей. старый фонд изнашивается, капитально его не ремонтируют. У меня тоже есть потребность кое что продать и кое что купить, продиктованная не финансовыми причинами, а банальным удобством.
Лично я считаю, если действительно нужно и есть возможность - покупай. Потому что неизвестно что будет завтра.
Жильё перестает быть нужным только в случае смерти /выезда его жильцов.
Киев, восстановится быстрее остальных городов, сомневаетесь? это финансовая столица. Если в Киеве не будет денег на восстановление, в Харькове их тем более не будет.
Vlad442 написав:может арендовать в Харькове, например, где можно снять неплохую квартиру с ремонтом возле метро за 2000 грн. Вот пример
Загуглите что можно арендовать за 2000 грн в Кропивницком. Ооочень удивитесь. не хотит народ арендовать Харьков и Сумы, даже задешево.
Может когда деньги начнут совсем совсем заканчиваться, хз.
А какой смысл хозяевам сдавать по 2 тыс, у вас что там голод? Эта сумма не покрывает ничего, ни амортизации, ни текущих ремонтов. От слова вообще. Нижняя граница рентабельности имхо 7-8 тыс. Сейчас заканчиваю ремонт начатый до войны, очень впечатляюсь ценами. В мелких магазинах нет ничего, распродают довоенные остатки, в эпицентре есть всё, но овердорого. Консультант по секрету сказал, до 24.02 много чего везли из рф. Сейчас везут из Европы. Соответственно прайс другой даже в долларах.
Vlad442 написав:Еще логическая неувязка. Если у человека есть деньги на жилье по сегодняшним ценам, то у него есть деньги на аренду в течении 15-20 лет
при этом, если нет стабильного дохода, то через пару лет не будет денег и на квартиру, особенно если недвижимость пойдет в рост, который здесь на ветке все отрицают.
Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?
Преимущество аренды вижу только в том, что можно подобрать локацию, где ничего не прилетает и ничего не отключают. Но по моим наблюдениям, селяться туда, где есть работа/транспорт/ цивилизация/ родственники.
Какой жесткий спич за подорожай. Одно понятно, нонконформизм позволяет выделиться на сером фоне думсценария. А то, что логика хромает, то дело десятое. Конечно подорожание еды и бензина на фоне падения доходов - это к росту КРЖН. Куплю хоромы на предпоследнюю котлету, ввалю в ремонт по заоблачным ценам последнюю, и потом буду сосать лапу, но зато в своей берлоге, не арендованой. Если даже свою прелесть вдруг не бахнет сбитая ПВО ракета. При этом продать так же дорого как купил никак не удастся, потому что котлеты похудеют и покупателей тоже, и продавать начнут другие сосущие лапу продавцы. Или эмигранты, коих все же миллионы,захотят выскочить из КРЖН, пока есть возможность.
vitaliian написав:А какой смысл хозяевам сдавать по 2 тыс, у вас что там голод? Эта сумма не покрывает ничего, ни амортизации, ни текущих ремонтов. От слова вообще. Нижняя граница рентабельности имхо 7-8 тыс. Сейчас заканчиваю ремонт начатый до войны, очень впечатляюсь ценами. В мелких магазинах нет ничего, распродают довоенные остатки, в эпицентре есть всё, но овердорого. Консультант по секрету сказал, до 24.02 много чего везли из рф. Сейчас везут из Европы. Соответственно прайс другой даже в долларах.
Вновь завозимые материалы для ремонта подорожали в долларе. Не забываем про рекордную инфляцию во всем мире. Сейчас спасает, что застройщики не строят и материалы с довоенных складских запасов дилеров идут в розницу.