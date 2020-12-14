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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10464104651046610467

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Faceless написав:Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах
я сейчас не в киевской области проживаю (не из за войны), инфа только от друзей и арендаторов, в Ирпене по 16 часов нет света, проблема в отоплении потому что большинство новостроев автономки электро или газовые, но с насосами. В моем жк скидываются на генераторы, которые будут питать котлы.

Мэрия уже начала печки раздавать.
https://t.me/irpininlife/7178?single
Ніби мова була не про Ірпінь, ви самі написали "розкажіть киянам". Я з Києва не виїзджав.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 11:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA
Прибавилось в гривне или долларе?
По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает.
Участок к примеру везде упал конкретно с цене, а коммуникации к нему тянуть, тот же свет, или нормы изменили и газ можно как у Коли Ркза в любой муравейник врезать? А так всё конечно упадёт, до цен 92года, а то и 82го, и все у кого потребность была отдельно жить по разным причинам, зарекутся до пятого колена что то покупать и будут снимать "плинтусА" в центре Винницы по 2кгрн вместе с коммуналкой
барабашов
 
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