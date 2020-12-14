Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах
я сейчас не в киевской области проживаю (не из за войны), инфа только от друзей и арендаторов, в Ирпене по 16 часов нет света, проблема в отоплении потому что большинство новостроев автономки электро или газовые, но с насосами. В моем жк скидываются на генераторы, которые будут питать котлы.
UA Прибавилось в гривне или долларе? По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает. Участок к примеру везде упал конкретно с цене, а коммуникации к нему тянуть, тот же свет, или нормы изменили и газ можно как у Коли Ркза в любой муравейник врезать? А так всё конечно упадёт, до цен 92года, а то и 82го, и все у кого потребность была отдельно жить по разным причинам, зарекутся до пятого колена что то покупать и будут снимать "плинтусА" в центре Винницы по 2кгрн вместе с коммуналкой
барабашов написав:По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает.
В 2020 в обл. центре западной Украины новострои продавали по 600 долл.метр. Отнимите землю, комунникации, взятки, прибыль застройщика - и получите цену коробки. В Киеве конечно бетон другой льют, и арматура позолоченная, и этажность 5-6 этажей наверное - поэтому такая цена.
adeges написав:Конечно подорожание еды и бензина на фоне падения доходов - это к росту КРЖН
все подорожает кроме недвижимости. А застройщики и владельцы бетонометров, как терпилы, будут их менять на мешок картошки. Потому что вы мечтаете схватить что то на шару.
UA написав:
adeges написав:Какой жесткий спич за подорожай.
Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу. - Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам. У кого то убавилось, у кого то прибавилось.
Не бывает дорожая на фоне обнищания. Тогда продавцы будут жрать свой гипсокартон, вместо бубликов.
Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика.
adeges написав:Конечно подорожание еды и бензина на фоне падения доходов - это к росту КРЖН
все подорожает кроме недвижимости. А застройщики и владельцы бетонометров, как терпилы, будут их менять на мешок картошки. Потому что вы мечтаете схватить что то на шару.
UA написав:Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу. - Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам. У кого то убавилось, у кого то прибавилось.
Не бывает дорожая на фоне обнищания. Тогда продавцы будут жрать свой гипсокартон, вместо бубликов.
Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика.
Можна піти іншим шляхом - подивитися макроекономічні показники за 2022 по країні та прогнози на 2023 від МВФ, Світового Банку, НБУ тощо. Безробіття = 30% або 5 мл.осіб. ВВП = -34% Інфляція = біля 30% Курс в бюджеті 2023 = 42 грн за $
Ну як? Бачите чергу за нерухомістю? Отож. Буде, але папізже.