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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10465104661046710468>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Faceless написав:Якщо порівнювати з лютим-березнем, то набагато краще в плані наявності продуктів в магазинах
я сейчас не в киевской области проживаю (не из за войны), инфа только от друзей и арендаторов, в Ирпене по 16 часов нет света, проблема в отоплении потому что большинство новостроев автономки электро или газовые, но с насосами. В моем жк скидываются на генераторы, которые будут питать котлы.

Мэрия уже начала печки раздавать.
https://t.me/irpininlife/7178?single
Ніби мова була не про Ірпінь, ви самі написали "розкажіть киянам". Я з Києва не виїзджав.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 11:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA
Прибавилось в гривне или долларе?
По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает.
Участок к примеру везде упал конкретно с цене, а коммуникации к нему тянуть, тот же свет, или нормы изменили и газ можно как у Коли Ркза в любой муравейник врезать? А так всё конечно упадёт, до цен 92года, а то и 82го, и все у кого потребность была отдельно жить по разным причинам, зарекутся до пятого колена что то покупать и будут снимать "плинтусА" в центре Винницы по 2кгрн вместе с коммуналкой
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 12:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает.

В 2020 в обл. центре западной Украины новострои продавали по 600 долл.метр. Отнимите землю, комунникации, взятки, прибыль застройщика - и получите цену коробки. В Киеве конечно бетон другой льют, и арматура позолоченная, и этажность 5-6 этажей наверное - поэтому такая цена.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 12:42

  adeges написав:Конечно подорожание еды и бензина на фоне падения доходов - это к росту КРЖН
все подорожает кроме недвижимости. А застройщики и владельцы бетонометров, как терпилы, будут их менять на мешок картошки. Потому что вы мечтаете схватить что то на шару.
  UA написав:
  adeges написав:Какой жесткий спич за подорожай.

Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.

Не бывает дорожая на фоне обнищания. Тогда продавцы будут жрать свой гипсокартон, вместо бубликов.

Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:02

  UA написав:
  adeges написав:Какой жесткий спич за подорожай.

Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.


вероятно, пипл подозревает, что завтра бакс будет дороже, вот и приходят в банки покупать бакс, по социальному курсу на 3мес депозит.

а тем, кому надо таки его сдать - сдают в обменниках, уже по нормальному курсу.

соответственно, операционисты видят такой перекос в покупке.

такой вариант подходит?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:10

То є чіткий вектор, чи ні?(при нашій перемозі)

То я так і не зрозумів - буде дешевій, чи дорожай бетону?)))
Але мене цікавить Львівський бетон))

Бо от є "мрія" - по війні, придбати щось таке(але в іпотеку, так як потрібно буде ще кошти на ремонт вже тоді двох смартів ;) )

Наприклад>>>(в тому ж ЖК, де я придбав смарт)
1 175 843грн. 30м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PR46W.html
===
1 249 333грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
===
1 098 678грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... OzhUU.html
От, навіть, в моїй секції
1 054 584грн.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PG4B0.html

Ну, і щоб більше ви всі мене зрозуміли - кидаю і оренду аналогу на моменті ;)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:12

  Успіх написав:То я так і не зрозумів - буде дешевій, чи дорожай бетону?)))
Але мене цікавить Львівський бетон))

Бо от є "мрія" - по війні, придбати щось таке(але в іпотеку, так як потрібно буде ще кошти на ремонт вже тоді двох смартів ;) )

Наприклад>>>(в тому ж ЖК, де я придбав смарт)
1 175 843грн. 30м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PR46W.html
===
1 249 333грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
===
1 098 678грн. 28м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... OzhUU.html
От, навіть, в моїй секції
1 054 584грн.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... PG4B0.html

Ну, і щоб більше ви всі мене зрозуміли - кидаю і оренду аналогу на моменті ;)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Qjg6z.html

Ви такий ремонт, як в аналогу, точно закладаєте у свій інвестпроєкт?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Ви такий ремонт, як в аналогу, точно закладаєте у свій інвестпроєкт?

Ні))
Так як я ще колись закладував в "хотєлку" оренди свого смарта "7К/міс")))
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:
  Faceless написав:Ви такий ремонт, як в аналогу, точно закладаєте у свій інвестпроєкт?

Ні))
Так як я ще колись закладував в "хотєлку" оренди свого смарта "7К/міс")))
Ви точно розумієте значения слова "аналог"?
Пошукайте щось, що відповідає тому, що ви запланували зробити
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:47

  vitaliian написав:
  adeges написав:Конечно подорожание еды и бензина на фоне падения доходов - это к росту КРЖН
все подорожает кроме недвижимости. А застройщики и владельцы бетонометров, как терпилы, будут их менять на мешок картошки. Потому что вы мечтаете схватить что то на шару.
  UA написав:Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.

Не бывает дорожая на фоне обнищания. Тогда продавцы будут жрать свой гипсокартон, вместо бубликов.

Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика.


Можна піти іншим шляхом - подивитися макроекономічні показники за 2022 по країні та прогнози на 2023 від МВФ, Світового Банку, НБУ тощо.
Безробіття = 30% або 5 мл.осіб.
ВВП = -34%
Інфляція = біля 30%
Курс в бюджеті 2023 = 42 грн за $

Ну як? Бачите чергу за нерухомістю? Отож. Буде, але папізже.
fler
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