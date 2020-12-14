Ого) это сколько лет отбивать придется? Я там жил недалеко, на Володимира Великого)
Думал там полноценные однушки строили
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Додано: Нед 04 гру, 2022 18:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:08
Покупатели (и продавцы) недвижимости в среднем стале беднее на величину подорожания колбасы и топлива (30%), плюс беднее на выросшую на 20% безработицу, плюс на снижение номинальных доходов на 12% для тех, кто работу еще не потерял. Это все статистика в гривне. Плюс 30% девальвация умножает все эти цифры на 1.3
Плюс ненулевой риск физически потерять актив во время войны не очень мотивирует и так обедневший народ.
Поэтому недвижимость дешевеет уже и подешевеет еще. И сильно.
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