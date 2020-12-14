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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 гру, 2022 18:52
Успіх написав:
Наприклад>>>(в тому ж ЖК, де я придбав смарт)
1 175 843грн. 30м2
Ого) это сколько лет отбивать придется? Я там жил недалеко, на Володимира Великого)
Думал там полноценные однушки строили
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Andrey2512
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:08
vitaliian написав:
Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика.
Покупатели (и продавцы) недвижимости в среднем стале беднее на величину подорожания колбасы и топлива (30%), плюс беднее на выросшую на 20% безработицу, плюс на снижение номинальных доходов на 12% для тех, кто работу еще не потерял. Это все статистика в гривне. Плюс 30% девальвация умножает все эти цифры на 1.3
Плюс ненулевой риск физически потерять актив во время войны не очень мотивирует и так обедневший народ.
Поэтому недвижимость дешевеет уже и подешевеет еще. И сильно.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:43
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Ви такий ремонт, як в аналогу, точно закладаєте у свій інвестпроєкт?
Ні))
Так як я ще колись закладував в "хотєлку" оренди свого смарта "7К/міс")))
Ви точно розумієте значения слова "аналог"?
Пошукайте щось, що відповідає тому, що ви запланували зробити
Ааааа, ну тоді, на моменті - #аналоговнет
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:48
Andrey2512 написав: Успіх написав:
Наприклад>>>(в тому ж ЖК, де я придбав смарт)
1 175 843грн. 30м2
Ого) это сколько лет отбивать придется? Я там жил недалеко, на Володимира Великого)
Думал там полноценные однушки строили
А там/в тому ЖК є і повноцінні однушки і двушки...
Просто ще і смартів багато наліпили
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