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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10465104661046710468

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Наприклад>>>(в тому ж ЖК, де я придбав смарт)
1 175 843грн. 30м2


Ого) это сколько лет отбивать придется? Я там жил недалеко, на Володимира Великого)

Думал там полноценные однушки строили
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:08

  vitaliian написав:Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика.


Покупатели (и продавцы) недвижимости в среднем стале беднее на величину подорожания колбасы и топлива (30%), плюс беднее на выросшую на 20% безработицу, плюс на снижение номинальных доходов на 12% для тех, кто работу еще не потерял. Это все статистика в гривне. Плюс 30% девальвация умножает все эти цифры на 1.3

Плюс ненулевой риск физически потерять актив во время войны не очень мотивирует и так обедневший народ.

Поэтому недвижимость дешевеет уже и подешевеет еще. И сильно.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:43

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Ви такий ремонт, як в аналогу, точно закладаєте у свій інвестпроєкт?

Ні))
Так як я ще колись закладував в "хотєлку" оренди свого смарта "7К/міс")))
Ви точно розумієте значения слова "аналог"?
Пошукайте щось, що відповідає тому, що ви запланували зробити

Ааааа, ну тоді, на моменті - #аналоговнет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:48

  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:Наприклад>>>(в тому ж ЖК, де я придбав смарт)
1 175 843грн. 30м2


Ого) это сколько лет отбивать придется? Я там жил недалеко, на Володимира Великого)

Думал там полноценные однушки строили

А там/в тому ЖК є і повноцінні однушки і двушки...
Просто ще і смартів багато наліпили :mrgreen:
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