Ого) это сколько лет отбивать придется? Я там жил недалеко, на Володимира Великого)
Думал там полноценные однушки строили
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 гру, 2022 18:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:08
Покупатели (и продавцы) недвижимости в среднем стале беднее на величину подорожания колбасы и топлива (30%), плюс беднее на выросшую на 20% безработицу, плюс на снижение номинальных доходов на 12% для тех, кто работу еще не потерял. Это все статистика в гривне. Плюс 30% девальвация умножает все эти цифры на 1.3
Плюс ненулевой риск физически потерять актив во время войны не очень мотивирует и так обедневший народ.
Поэтому недвижимость дешевеет уже и подешевеет еще. И сильно.
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:43
Ааааа, ну тоді, на моменті - #аналоговнет
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:48
А там/в тому ЖК є і повноцінні однушки і двушки...
Просто ще і смартів багато наліпили
Додано: Нед 04 гру, 2022 20:56
Я вижу немного иначе. Львиная доля покупателей стали беднее. Но кое кто поднялся. Причем из поднявшихся много выходцев из сел и райцентров. Таких суржиков я давно не слышал. Первый этап это джип и частые визиты в рестораны, 2й - недвижимость не в своем селе.
Другие действительно стали беднее, инфлец сжирает доходы.
Мой приятель долго собирает на квартиру, чё он там хочет я не вникал, но в последней переписке он посетовал что цены ах...ли, две зарплаты на аренду+ питание + дети+ топливо + авто - не хватает. Арендодателей он называет рвачи. Типа срочно надо покупать своё жильё. Раньше было не срочно. Ну то такое, хозяйское.
Купить жильё для него на данном этапе самый конструктивный шаг. Продать авто не вариант, он детей по разным школам и танцам шманцам возит. Найти более жирную работу - вообще вряд ли возможно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 04 гру, 2022 21:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 04 гру, 2022 21:02
Мну таки выперли с биржи после полу года боев. Депутаты в октябре приняли закон, что во время военного положения выплаты не более 3 месяца. Слава яйцам пол года и так продержался. - 5кг из бюджета. Конечно не смертельно, но тем не менее...
Додано: Нед 04 гру, 2022 21:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зараз ще діє фактор штучного курса. Ми ж знаємо, що курс впливає на економіку, та на РН. Зараз ми бачимо ілюзію стабільності.
На декілька років володарям нерухомості треба прийняти, що їх гроші заморожені. Покупець буде закладати усі ризики та навряд чи дасть справедливу ціну.
Коли закінчиться війна, та ринок розблокується, ціни можуть бути як вищче довоєнних, так й значно нижче.
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