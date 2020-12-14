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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10465104661046710468

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Наприклад>>>(в тому ж ЖК, де я придбав смарт)
1 175 843грн. 30м2


Ого) это сколько лет отбивать придется? Я там жил недалеко, на Володимира Великого)

Думал там полноценные однушки строили
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:08

  vitaliian написав:Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика.


Покупатели (и продавцы) недвижимости в среднем стале беднее на величину подорожания колбасы и топлива (30%), плюс беднее на выросшую на 20% безработицу, плюс на снижение номинальных доходов на 12% для тех, кто работу еще не потерял. Это все статистика в гривне. Плюс 30% девальвация умножает все эти цифры на 1.3

Плюс ненулевой риск физически потерять актив во время войны не очень мотивирует и так обедневший народ.

Поэтому недвижимость дешевеет уже и подешевеет еще. И сильно.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:43

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Ви такий ремонт, як в аналогу, точно закладаєте у свій інвестпроєкт?

Ні))
Так як я ще колись закладував в "хотєлку" оренди свого смарта "7К/міс")))
Ви точно розумієте значения слова "аналог"?
Пошукайте щось, що відповідає тому, що ви запланували зробити

Ааааа, ну тоді, на моменті - #аналоговнет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:48

  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:Наприклад>>>(в тому ж ЖК, де я придбав смарт)
1 175 843грн. 30м2


Ого) это сколько лет отбивать придется? Я там жил недалеко, на Володимира Великого)

Думал там полноценные однушки строили

А там/в тому ЖК є і повноцінні однушки і двушки...
Просто ще і смартів багато наліпили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:56

  adeges написав:
  vitaliian написав:Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика.


Покупатели (и продавцы) недвижимости в среднем стале беднее на величину подорожания колбасы и топлива (30%), плюс беднее на выросшую на 20% безработицу, плюс на снижение номинальных доходов на 12% для тех, кто работу еще не потерял. Это все статистика в гривне. Плюс 30% девальвация умножает все эти цифры на 1.3

Плюс ненулевой риск физически потерять актив во время войны не очень мотивирует и так обедневший народ.

Поэтому недвижимость дешевеет уже и подешевеет еще. И сильно.

Я вижу немного иначе. Львиная доля покупателей стали беднее. Но кое кто поднялся. Причем из поднявшихся много выходцев из сел и райцентров. Таких суржиков я давно не слышал. Первый этап это джип и частые визиты в рестораны, 2й - недвижимость не в своем селе.

Другие действительно стали беднее, инфлец сжирает доходы.

Мой приятель долго собирает на квартиру, чё он там хочет я не вникал, но в последней переписке он посетовал что цены ах...ли, две зарплаты на аренду+ питание + дети+ топливо + авто - не хватает. Арендодателей он называет рвачи. Типа срочно надо покупать своё жильё. Раньше было не срочно. Ну то такое, хозяйское.

Купить жильё для него на данном этапе самый конструктивный шаг. Продать авто не вариант, он детей по разным школам и танцам шманцам возит. Найти более жирную работу - вообще вряд ли возможно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 04 гру, 2022 21:03, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:02

Мну таки выперли с биржи после полу года боев. Депутаты в октябре приняли закон, что во время военного положения выплаты не более 3 месяца. Слава яйцам пол года и так продержался. - 5кг из бюджета. Конечно не смертельно, но тем не менее...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fler написав:Можна піти іншим шляхом - подивитися макроекономічні показники за 2022 по країні та прогнози на 2023 від МВФ, Світового Банку, НБУ тощо.
Безробіття = 30% або 5 мл.осіб.
ВВП = -34%
Інфляція = біля 30%
Курс в бюджеті 2023 = 42 грн за $

Ну як? Бачите чергу за нерухомістю? Отож. Буде, але папізже.

Зараз ще діє фактор штучного курса. Ми ж знаємо, що курс впливає на економіку, та на РН. Зараз ми бачимо ілюзію стабільності.
На декілька років володарям нерухомості треба прийняти, що їх гроші заморожені. Покупець буде закладати усі ризики та навряд чи дасть справедливу ціну.
Коли закінчиться війна, та ринок розблокується, ціни можуть бути як вищче довоєнних, так й значно нижче.
Vlad442
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