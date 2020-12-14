Додано: Нед 04 гру, 2022 20:56

adeges написав: vitaliian написав: Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика. Но это ж надо мозги, чтобы понять. У некоторых тут получается что покупатели колбасы и топлива упакованы деньгами под крышу, а покупатели недвижимости - нищеброды. Поэтому недвижимость подешевеют. Л=логика.



Покупатели (и продавцы) недвижимости в среднем стале беднее на величину подорожания колбасы и топлива (30%), плюс беднее на выросшую на 20% безработицу, плюс на снижение номинальных доходов на 12% для тех, кто работу еще не потерял. Это все статистика в гривне. Плюс 30% девальвация умножает все эти цифры на 1.3



Плюс ненулевой риск физически потерять актив во время войны не очень мотивирует и так обедневший народ.



Поэтому недвижимость дешевеет уже и подешевеет еще. И сильно. Покупатели (и продавцы) недвижимости в среднем стале беднее на величину подорожания колбасы и топлива (30%), плюс беднее на выросшую на 20% безработицу, плюс на снижение номинальных доходов на 12% для тех, кто работу еще не потерял. Это все статистика в гривне. Плюс 30% девальвация умножает все эти цифры на 1.3Плюс ненулевой риск физически потерять актив во время войны не очень мотивирует и так обедневший народ.Поэтому недвижимость дешевеет уже и подешевеет еще. И сильно.

Я вижу немного иначе. Львиная доля покупателей стали беднее. Но кое кто поднялся. Причем из поднявшихся много выходцев из сел и райцентров. Таких суржиков я давно не слышал. Первый этап это джип и частые визиты в рестораны, 2й - недвижимость не в своем селе.Другие действительно стали беднее, инфлец сжирает доходы.Мой приятель долго собирает на квартиру, чё он там хочет я не вникал, но в последней переписке он посетовал что цены ах...ли, две зарплаты на аренду+ питание + дети+ топливо + авто - не хватает. Арендодателей он называет рвачи. Типа срочно надо покупать своё жильё. Раньше было не срочно. Ну то такое, хозяйское.Купить жильё для него на данном этапе самый конструктивный шаг. Продать авто не вариант, он детей по разным школам и танцам шманцам возит. Найти более жирную работу - вообще вряд ли возможно.