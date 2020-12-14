барабашов написав:

Прибавилось в гривне или долларе?По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает.Участок к примеру везде упал конкретно с цене, а коммуникации к нему тянуть, тот же свет, или нормы изменили и газ можно как у Коли Ркза в любой муравейник врезать? А так всё конечно упадёт, до цен 92года, а то и 82го, и все у кого потребность была отдельно жить по разным причинам, зарекутся до пятого колена что то покупать и будут снимать "плинтусА" в центре Винницы по 2кгрн вместе с коммуналкой