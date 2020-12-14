|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 00:08
Voistov написав: UA написав: adeges написав:
Какой жесткий спич за подорожай.
Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.
Я извиняюсь, а что за социальный курс?
Где-то можно по какой то-программе недорого купить валюту?
Валютный депозит на 3мес(или больше). Валюту для депозита можно купить по 37 с чем-то. До 100тыс.грн в одном банке на 1 морду
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 630 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 гру, 2022 00:45
Voistov написав: UA написав: adeges написав:
Какой жесткий спич за подорожай.
Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.
Я извиняюсь, а что за социальный курс?
Где-то можно по какой то-программе недорого купить валюту?
Социальный доллар дает доходность 25% годовых в долларе.
И не надо вспахивать от рассвета до заката как при работе арендодателем.
Сейчас это хит, у тех кто не пожертвовал свои деньги Вадику Столару или Артуру Трампяну.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7362
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 гру, 2022 00:53
барабашов написав:UA
Прибавилось в гривне или долларе?
По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает.
Участок к примеру везде упал конкретно с цене, а коммуникации к нему тянуть, тот же свет, или нормы изменили и газ можно как у Коли Ркза в любой муравейник врезать? А так всё конечно упадёт, до цен 92года, а то и 82го, и все у кого потребность была отдельно жить по разным причинам, зарекутся до пятого колена что то покупать и будут снимать "плинтусА" в центре Винницы по 2кгрн вместе с коммуналкой
Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7362
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 гру, 2022 01:11
UA написав:
Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.
Народ деньги несёт Ленд лордам или не несёт. У народа нет денег на новые квартиры. Ленд лорды формируют цены на недвигу.
Ежегодно покупалось 200 тисяч квартир, а орендовалось 2-3-4 млн, принося до 10 млрд долларов выручки с аренды, сейчас делите на два, а после войны цены на коммуналку взлетят кратно, делите ещё на два.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11739
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 05 гру, 2022 02:33
Zebra написав: UA написав:
Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.
Народ деньги несёт Ленд лордам или не несёт. У народа нет денег на новые квартиры. Ленд лорды формируют цены на недвигу.
Ежегодно покупалось 200 тисяч квартир, а орендовалось 2-3-4 млн, принося до 10 млрд долларов выручки с аренды, сейчас делите на два, а после войны цены на коммуналку взлетят кратно, делите ещё на два.
Короче новых ремонтов с журнала нам не видать?
Или и в Чернигове будут люди, покупающие новые Гелики с салона и плюющие и на рост цен на стройматериалы, и на то, что по словам мафусаилов этой ветки бетон по цене ремонта это флэш-рояль в недалёком настоящем?
А тем кто много на тему "всё падёт" болтает - квартирка за 5кгрн с запахом бабки трёхнедельной выдержки при том! отоплении и аутентичными коврами за ГэДээРовской стенкой 78года как суперприз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2729
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 гру, 2022 02:44
UA
Помню шо не очень давно, но достаточно давно как по воспоминаниям, приличный доход не переворачиваясь на диване даже, предлагали Лёня Голубков и "Властилина"
А также "Хопёр-инвест" и прочие Крупские Дома Селенга. Да и Лёня-Космос немного в этом у нас поучаствовал
Чую эта история с покупкой по 37 и немедленной сдачей лохам по 40,5 тоже икрой намазанной на облитый "Вдовой Кличко" капот "Ламбургуни за два куни" не закончится, и все обретут спокойствие на Гавайях, прямо в "оливиновом поясе"(граф Толстой, но не Лев)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2729
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23395
|14631036
|
Нед 04 гру, 2022 11:11
UA
|
|1112
|4943368
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4905
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|