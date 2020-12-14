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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10466104671046810469

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 00:08

  Voistov написав:
  UA написав:
  adeges написав:Какой жесткий спич за подорожай.

Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.


Я извиняюсь, а что за социальный курс?
Где-то можно по какой то-программе недорого купить валюту?

Валютный депозит на 3мес(или больше). Валюту для депозита можно купить по 37 с чем-то. До 100тыс.грн в одном банке на 1 морду
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 00:45

  Voistov написав:
  UA написав:
  adeges написав:Какой жесткий спич за подорожай.

Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.


Я извиняюсь, а что за социальный курс?
Где-то можно по какой то-программе недорого купить валюту?

Социальный доллар дает доходность 25% годовых в долларе.
И не надо вспахивать от рассвета до заката как при работе арендодателем.
Сейчас это хит, у тех кто не пожертвовал свои деньги Вадику Столару или Артуру Трампяну.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 00:53

  барабашов написав:UA
Прибавилось в гривне или долларе?
По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает.
Участок к примеру везде упал конкретно с цене, а коммуникации к нему тянуть, тот же свет, или нормы изменили и газ можно как у Коли Ркза в любой муравейник врезать? А так всё конечно упадёт, до цен 92года, а то и 82го, и все у кого потребность была отдельно жить по разным причинам, зарекутся до пятого колена что то покупать и будут снимать "плинтусА" в центре Винницы по 2кгрн вместе с коммуналкой

Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 01:11

  UA написав:Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.

Народ деньги несёт Ленд лордам или не несёт. У народа нет денег на новые квартиры. Ленд лорды формируют цены на недвигу.
Ежегодно покупалось 200 тисяч квартир, а орендовалось 2-3-4 млн, принося до 10 млрд долларов выручки с аренды, сейчас делите на два, а после войны цены на коммуналку взлетят кратно, делите ещё на два.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 02:33

  Zebra написав:
  UA написав:Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.

Народ деньги несёт Ленд лордам или не несёт. У народа нет денег на новые квартиры. Ленд лорды формируют цены на недвигу.
Ежегодно покупалось 200 тисяч квартир, а орендовалось 2-3-4 млн, принося до 10 млрд долларов выручки с аренды, сейчас делите на два, а после войны цены на коммуналку взлетят кратно, делите ещё на два.

Короче новых ремонтов с журнала нам не видать?
Или и в Чернигове будут люди, покупающие новые Гелики с салона и плюющие и на рост цен на стройматериалы, и на то, что по словам мафусаилов этой ветки бетон по цене ремонта это флэш-рояль в недалёком настоящем?
А тем кто много на тему "всё падёт" болтает - квартирка за 5кгрн с запахом бабки трёхнедельной выдержки при том! отоплении и аутентичными коврами за ГэДээРовской стенкой 78года как суперприз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 02:44

UA
Помню шо не очень давно, но достаточно давно как по воспоминаниям, приличный доход не переворачиваясь на диване даже, предлагали Лёня Голубков и "Властилина"
А также "Хопёр-инвест" и прочие Крупские Дома Селенга. Да и Лёня-Космос немного в этом у нас поучаствовал
Чую эта история с покупкой по 37 и немедленной сдачей лохам по 40,5 тоже икрой намазанной на облитый "Вдовой Кличко" капот "Ламбургуни за два куни" не закончится, и все обретут спокойствие на Гавайях, прямо в "оливиновом поясе"(граф Толстой, но не Лев)
барабашов
 
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