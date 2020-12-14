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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 00:08
Voistov написав: UA написав: adeges написав:
Какой жесткий спич за подорожай.
Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.
Я извиняюсь, а что за социальный курс?
Где-то можно по какой то-программе недорого купить валюту?
Валютный депозит на 3мес(или больше). Валюту для депозита можно купить по 37 с чем-то. До 100тыс.грн в одном банке на 1 морду
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Додано: Пон 05 гру, 2022 00:45
Voistov написав: UA написав: adeges написав:
Какой жесткий спич за подорожай.
Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.
Я извиняюсь, а что за социальный курс?
Где-то можно по какой то-программе недорого купить валюту?
Социальный доллар дает доходность 25% годовых в долларе.
И не надо вспахивать от рассвета до заката как при работе арендодателем.
Сейчас это хит, у тех кто не пожертвовал свои деньги Вадику Столару или Артуру Трампяну.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 00:53
барабашов написав:UA
Прибавилось в гривне или долларе?
По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает.
Участок к примеру везде упал конкретно с цене, а коммуникации к нему тянуть, тот же свет, или нормы изменили и газ можно как у Коли Ркза в любой муравейник врезать? А так всё конечно упадёт, до цен 92года, а то и 82го, и все у кого потребность была отдельно жить по разным причинам, зарекутся до пятого колена что то покупать и будут снимать "плинтусА" в центре Винницы по 2кгрн вместе с коммуналкой
Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 01:11
UA написав:
Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.
Народ деньги несёт Ленд лордам или не несёт. У народа нет денег на новые квартиры. Ленд лорды формируют цены на недвигу.
Ежегодно покупалось 200 тисяч квартир, а орендовалось 2-3-4 млн, принося до 10 млрд долларов выручки с аренды, сейчас делите на два, а после войны цены на коммуналку взлетят кратно, делите ещё на два.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 02:33
Zebra написав: UA написав:
Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.
Народ деньги несёт Ленд лордам или не несёт. У народа нет денег на новые квартиры. Ленд лорды формируют цены на недвигу.
Ежегодно покупалось 200 тисяч квартир, а орендовалось 2-3-4 млн, принося до 10 млрд долларов выручки с аренды, сейчас делите на два, а после войны цены на коммуналку взлетят кратно, делите ещё на два.
Короче новых ремонтов с журнала нам не видать?
Или и в Чернигове будут люди, покупающие новые Гелики с салона и плюющие и на рост цен на стройматериалы, и на то, что по словам мафусаилов этой ветки бетон по цене ремонта это флэш-рояль в недалёком настоящем?
А тем кто много на тему "всё падёт" болтает - квартирка за 5кгрн с запахом бабки трёхнедельной выдержки при том! отоплении и аутентичными коврами за ГэДээРовской стенкой 78года как суперприз.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 02:44
UA
Помню шо не очень давно, но достаточно давно как по воспоминаниям, приличный доход не переворачиваясь на диване даже, предлагали Лёня Голубков и "Властилина"
А также "Хопёр-инвест" и прочие Крупские Дома Селенга. Да и Лёня-Космос немного в этом у нас поучаствовал
Чую эта история с покупкой по 37 и немедленной сдачей лохам по 40,5 тоже икрой намазанной на облитый "Вдовой Кличко" капот "Ламбургуни за два куни" не закончится, и все обретут спокойствие на Гавайях, прямо в "оливиновом поясе"(граф Толстой, но не Лев)
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Додано: Пон 05 гру, 2022 06:53
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?
Зачем покупать пока война не закончилась и есть неопределенность?
Зачем покупать в Киеве?
То что будет дешевле знает только данный форум. Мои друзья считают, что будет дороже. Потому что видят ценники в магазинах и на заправках, в отличии от форумчан.
Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?
Тваї друзья - це хто?
Домашні хом'ячки, котики, песики?
Ти розумієш, що таке ціноутворення товару? Який має певну собівартість і виставлений після закінчення виробничого циклу, і товару на "вторинці",ціна якого може падати майже до нуля???
Тобі пояснювали, що твої аналогії цін автопрома і нерухомості - некоректні. Так, ця особа стала порівнювати ціни нерухомості з цінами на ковбасу! Згадай ще ціни на нові теплі колготки і на синтетичні шуби!
Скажи чесно: в школі з арифметикою, фізикою, хімією - у тебе був повний швах? Три бали ??? На другий рік - не залишали навчатись, часом?
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Додано: Пон 05 гру, 2022 07:50
vitaliian написав: Moneta написав: vitaliian написав:
То что будет дешевле знает только данный форум. Мои друзья считают, что будет дороже.
зачем слушать того, кто лоханулся и стремительно беднеет? они же вас утащат за собой.
история знавала таких случаев очень много.
у меня есть чувак, что покупал битки по 60к и тоже обижается, когда я ему это говорю, до сих верит, что отобьет.
Мерси за беспокойство но мне без разницы я ничего не покупаю и не продаю. Просто зашел, за компанию с мечтателями ценам порадоваться. По мне лучше ценовая стабильность. Когда актив, не теряя своей долларовой цены, приносит честные 13-15% годовых в гривне.
Сидят рылы в одном офисе и пытаются панику посеять. Причём с первой страницы этой ветки
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beee
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Додано: Пон 05 гру, 2022 07:56
beee написав:
Сидят рылы в одном офисе и пытаются панику посеять. Причём с первой страницы этой ветки
Рылам надо работать, а не панику сеять. Имхо рыл здесь нет. Зато есть мечтатели дешевея, в его крайней степени "забитые окна".
Не хочу давать им характеристику, мечтать полезно на одном из этапов онтогенеза. Если бы люди не мечтали, не было бы ни самолётов, ни космоса, ни старлинка. Но если мужик всю жизнь мечтает о сексе, с ним что то не так.
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vitaliian
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Додано: Пон 05 гру, 2022 08:35
Сидять рили-новобудівці в Польщі та Австрії і звідти чекають дорожай нерухомості у воюючій країні. Вони незадоволені реальністю, наші рожевоокулярні поні, зокрема спартсмєни-хвізики-теоретиги і любительниці синтетичних шуб.
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