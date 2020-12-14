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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10466104671046810469

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 00:08

  Voistov написав:
  UA написав:
  adeges написав:Какой жесткий спич за подорожай.

Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.


Я извиняюсь, а что за социальный курс?
Где-то можно по какой то-программе недорого купить валюту?

Валютный депозит на 3мес(или больше). Валюту для депозита можно купить по 37 с чем-то. До 100тыс.грн в одном банке на 1 морду
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 00:45

  Voistov написав:
  UA написав:
  adeges написав:Какой жесткий спич за подорожай.

Пообщайтесь с операционистами банков на тему продажи доллара по социальному курсу.
- Откуда у людей столько бабла? Скажут они вам.
У кого то убавилось, у кого то прибавилось.


Я извиняюсь, а что за социальный курс?
Где-то можно по какой то-программе недорого купить валюту?

Социальный доллар дает доходность 25% годовых в долларе.
И не надо вспахивать от рассвета до заката как при работе арендодателем.
Сейчас это хит, у тех кто не пожертвовал свои деньги Вадику Столару или Артуру Трампяну.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 00:53

  барабашов написав:UA
Прибавилось в гривне или долларе?
По теме бетона - вроде кто то писал, а я подтвержу, что весь прут для армирования монолита катали на ММК Ильича. Ближайшие несколько лет значит даже прут надо будет или завозить с ЕС, или радикально реконструировать имеющиеся мощности у нас и в Кривом Рогу, что даст ещё один толчок к падению цены на нигде не строящийся и никому не нужный монолит, про цемент и сам бетон тихо помолчу, их нам в обмен на зерно Аллах прям с пирамид ковром-самолётом присылает.
Участок к примеру везде упал конкретно с цене, а коммуникации к нему тянуть, тот же свет, или нормы изменили и газ можно как у Коли Ркза в любой муравейник врезать? А так всё конечно упадёт, до цен 92года, а то и 82го, и все у кого потребность была отдельно жить по разным причинам, зарекутся до пятого колена что то покупать и будут снимать "плинтусА" в центре Винницы по 2кгрн вместе с коммуналкой

Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 02:33

  Zebra написав:
  UA написав:Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.

Народ деньги несёт Ленд лордам или не несёт. У народа нет денег на новые квартиры. Ленд лорды формируют цены на недвигу.
Ежегодно покупалось 200 тисяч квартир, а орендовалось 2-3-4 млн, принося до 10 млрд долларов выручки с аренды, сейчас делите на два, а после войны цены на коммуналку взлетят кратно, делите ещё на два.

Короче новых ремонтов с журнала нам не видать?
Или и в Чернигове будут люди, покупающие новые Гелики с салона и плюющие и на рост цен на стройматериалы, и на то, что по словам мафусаилов этой ветки бетон по цене ремонта это флэш-рояль в недалёком настоящем?
А тем кто много на тему "всё падёт" болтает - квартирка за 5кгрн с запахом бабки трёхнедельной выдержки при том! отоплении и аутентичными коврами за ГэДээРовской стенкой 78года как суперприз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 07:50

  vitaliian написав:
  Moneta написав:
  vitaliian написав:То что будет дешевле знает только данный форум. Мои друзья считают, что будет дороже.


зачем слушать того, кто лоханулся и стремительно беднеет? они же вас утащат за собой.

история знавала таких случаев очень много.

у меня есть чувак, что покупал битки по 60к и тоже обижается, когда я ему это говорю, до сих верит, что отобьет. :mrgreen:

Мерси за беспокойство но мне без разницы я ничего не покупаю и не продаю. Просто зашел, за компанию с мечтателями ценам порадоваться. По мне лучше ценовая стабильность. Когда актив, не теряя своей долларовой цены, приносит честные 13-15% годовых в гривне.

Сидят рылы в одном офисе и пытаются панику посеять. Причём с первой страницы этой ветки
beee
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 07:56

  beee написав:Сидят рылы в одном офисе и пытаются панику посеять. Причём с первой страницы этой ветки
Рылам надо работать, а не панику сеять. Имхо рыл здесь нет. Зато есть мечтатели дешевея, в его крайней степени "забитые окна".

Не хочу давать им характеристику, мечтать полезно на одном из этапов онтогенеза. Если бы люди не мечтали, не было бы ни самолётов, ни космоса, ни старлинка. Но если мужик всю жизнь мечтает о сексе, с ним что то не так.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 09:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мать рассказывала, шла она по стихийному рынку в Мариуполе. Сейчас базарчиков таких много, в основном торгуют намародёренным. И услышала разговор двух торгашек:
- За какую цену ботинки продавать?
- Помнишь сколько до войны стоили? Умножай на 2.

Как то так) Интересно, недвига в Марике тоже подорожала в 2 раза?)

Конечно, Киев не Мариуполь. Но я думаю, что тенденция одинаковая.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 09:28

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

Хмммммм...
Якщо тут, в Києві не можуть дійти остаточного висновку - "чи буде дорожай, чи дешевій?" - то значить в місті Лева точно ціни на бетон не просядуть, а швидше, навіть, трошки зростуть(після війни)

Цікаво, якщо навесні, я підпаду під ротацію/поїду додому на "довгостроковий термін"/чи назавжди, а війна буде ще тривати - то, мабуть, в будь-якому випадку, не потрібно поспішати брати бетон в іпотеку?(ще одного смарта)
А робити ремонт, в тому, що раніше придбав і здавати в оренду...?

А решта кошти куди? - крутити далі на конвертдепо?
А якщо на той час вже прикриють ту лавочку, то куди вкладати кошти?

Є гарні/розумні ідеї? :D
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Социальный доллар дает доходность 25% годовых в долларе.
И не надо вспахивать от рассвета до заката как при работе арендодателем.
Сейчас это хит, у тех кто не пожертвовал свои деньги Вадику Столару или Артуру Трампяну.

Вопрос в масштабировании этого бизнеса.
Одно дело закинуть немного свободной гривны в свой банк с расчетом на то, что если не будут отдавать валюту, то может полежать и на послевойны. Другое закладываться на то, что каждые три месяца ходить, снимать, нести в обменку. Я помню 14-ый, лимиты и очереди, так что не вижу смысла этим заниматься во многих банках в промышленных (сопоставимых с ценой квартиры) объемах.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Цікаво, якщо навесні, я підпаду під ротацію/поїду додому на "довгостроковий термін"/чи назавжди, а війна буде ще тривати - то, мабуть, в будь-якому випадку, не потрібно поспішати брати бетон в іпотеку?(ще одного смарта)
А робити ремонт, в тому, що раніше придбав і здавати в оренду...?

Робити ремонт. Квартира не повинна стояти пуста.

Чекати іпотеку на особливих умовах для військових, але то може стосуватись людей, які не мають іншого житла. Кредити зло. Брати кредит треба под чіткій бізнес план, а не под майбутнє примарне подорожчання, та мати можливість погасити кредит у будь який час достроково (навіщо тоді він потрібен).
Vlad442
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