Voistov написав:
Я извиняюсь, а что за социальный курс?
Где-то можно по какой то-программе недорого купить валюту?
Валютный депозит на 3мес(или больше). Валюту для депозита можно купить по 37 с чем-то. До 100тыс.грн в одном банке на 1 морду
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Додано: Пон 05 гру, 2022 00:08
Валютный депозит на 3мес(или больше). Валюту для депозита можно купить по 37 с чем-то. До 100тыс.грн в одном банке на 1 морду
Додано: Пон 05 гру, 2022 00:45
Социальный доллар дает доходность 25% годовых в долларе.
И не надо вспахивать от рассвета до заката как при работе арендодателем.
Сейчас это хит, у тех кто не пожертвовал свои деньги Вадику Столару или Артуру Трампяну.
Додано: Пон 05 гру, 2022 00:53
Народ не несет деньги девелоперам и следовательно у народа остается денег больше на собственное потребление.
Додано: Пон 05 гру, 2022 02:33
Короче новых ремонтов с журнала нам не видать?
Или и в Чернигове будут люди, покупающие новые Гелики с салона и плюющие и на рост цен на стройматериалы, и на то, что по словам мафусаилов этой ветки бетон по цене ремонта это флэш-рояль в недалёком настоящем?
А тем кто много на тему "всё падёт" болтает - квартирка за 5кгрн с запахом бабки трёхнедельной выдержки при том! отоплении и аутентичными коврами за ГэДээРовской стенкой 78года как суперприз.
Додано: Пон 05 гру, 2022 07:50
Сидят рылы в одном офисе и пытаются панику посеять. Причём с первой страницы этой ветки
Додано: Пон 05 гру, 2022 07:56
Рылам надо работать, а не панику сеять. Имхо рыл здесь нет. Зато есть мечтатели дешевея, в его крайней степени "забитые окна".
Не хочу давать им характеристику, мечтать полезно на одном из этапов онтогенеза. Если бы люди не мечтали, не было бы ни самолётов, ни космоса, ни старлинка. Но если мужик всю жизнь мечтает о сексе, с ним что то не так.
Додано: Пон 05 гру, 2022 09:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мать рассказывала, шла она по стихийному рынку в Мариуполе. Сейчас базарчиков таких много, в основном торгуют намародёренным. И услышала разговор двух торгашек:
- За какую цену ботинки продавать?
- Помнишь сколько до войны стоили? Умножай на 2.
Как то так) Интересно, недвига в Марике тоже подорожала в 2 раза?)
Конечно, Киев не Мариуполь. Но я думаю, что тенденция одинаковая.
Додано: Пон 05 гру, 2022 09:28
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Хмммммм...
Якщо тут, в Києві не можуть дійти остаточного висновку - "чи буде дорожай, чи дешевій?" - то значить в місті Лева точно ціни на бетон не просядуть, а швидше, навіть, трошки зростуть(після війни)
Цікаво, якщо навесні, я підпаду під ротацію/поїду додому на "довгостроковий термін"/чи назавжди, а війна буде ще тривати - то, мабуть, в будь-якому випадку, не потрібно поспішати брати бетон в іпотеку?(ще одного смарта)
А робити ремонт, в тому, що раніше придбав і здавати в оренду...?
А решта кошти куди? - крутити далі на конвертдепо?
А якщо на той час вже прикриють ту лавочку, то куди вкладати кошти?
Є гарні/розумні ідеї?
Додано: Пон 05 гру, 2022 10:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вопрос в масштабировании этого бизнеса.
Одно дело закинуть немного свободной гривны в свой банк с расчетом на то, что если не будут отдавать валюту, то может полежать и на послевойны. Другое закладываться на то, что каждые три месяца ходить, снимать, нести в обменку. Я помню 14-ый, лимиты и очереди, так что не вижу смысла этим заниматься во многих банках в промышленных (сопоставимых с ценой квартиры) объемах.
Додано: Пон 05 гру, 2022 10:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Робити ремонт. Квартира не повинна стояти пуста.
Чекати іпотеку на особливих умовах для військових, але то може стосуватись людей, які не мають іншого житла. Кредити зло. Брати кредит треба под чіткій бізнес план, а не под майбутнє примарне подорожчання, та мати можливість погасити кредит у будь який час достроково (навіщо тоді він потрібен).
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