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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 10:57
Vlad442 написав:
Другое закладываться на то, что каждые три месяца ходить, снимать, нести в обменку.
Каждый месяц! закладываться, ходить и стоять в очереди... Во все 10..15 (макс 36) банок = 75Куе -- така собі середня хатка.viewtopic.php?p=5466085#p5466085
ПС. При такой работе (с 25% годовых у валУте) жена должна освобоить от мытья посуды и пылесоса по пятницам, да вааще -- в обед приподносить каняку 50г.
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 05 гру, 2022 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:11
vitaliian написав: beee написав:
Сидят рылы в одном офисе и пытаются панику посеять. Причём с первой страницы этой ветки
Рылам надо работать, а не панику сеять. Имхо рыл здесь нет. Зато есть мечтатели дешевея, в его крайней степени "забитые окна".
Не хочу давать им характеристику, мечтать полезно на одном из этапов онтогенеза. Если бы люди не мечтали, не было бы ни самолётов, ни космоса, ни старлинка. Но если мужик всю жизнь мечтает о сексе, с ним что то не так.
Нормальные люди мечтают развить бизнес (необязательно крупный), начать новый проект, открывают новое, реализуют стартапы. Вот о чём мечтают.
А о дешевеет мечтают амбициозные и глупые, те, кто без образования, обманывая покупателей, гребёт 5% за спам на досках объявлений.
Этих иниригантов знаю как облупленных. Это они здесь интрижки мутят
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:26
beee написав:
А о дешевеет мечтают амбициозные и глупые
зачем мечтать о квартире? Купил и забыл. Скучно.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:35
adeges написав:
Какой жесткий спич за подорожай. Одно понятно, нонконформизм позволяет выделиться на сером фоне думсценария. А то, что логика хромает, то дело десятое. Конечно подорожание еды и бензина на фоне падения доходов - это к росту КРЖН. Куплю хоромы на предпоследнюю котлету, ввалю в ремонт по заоблачным ценам последнюю, и потом буду сосать лапу, но зато в своей берлоге, не арендованой. Если даже свою прелесть вдруг не бахнет сбитая ПВО ракета. При этом продать так же дорого как купил никак не удастся, потому что котлеты похудеют и покупателей тоже, и продавать начнут другие сосущие лапу продавцы. Или эмигранты, коих все же миллионы,захотят выскочить из КРЖН, пока есть возможность.
Как же на этой ветке любят такие посты.... Написать что-ли парочку для монетизации эккаунта?
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:39
Moneta написав: vitaliian написав:
То что будет дешевле знает только данный форум. Мои друзья считают, что будет дороже.
зачем слушать того, кто лоханулся и стремительно беднеет? они же вас утащат за собой.
история знавала таких случаев очень много.
у меня есть чувак, что покупал битки по 60к и тоже обижается, когда я ему это говорю, до сих верит, что отобьет.
Без вариантов отобьет
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:43
Успіх написав:
Цікаво, якщо навесні, я підпаду під ротацію/поїду додому на "довгостроковий термін"/чи назавжди, а війна буде ще тривати - то, мабуть, в будь-якому випадку, не потрібно поспішати брати бетон в іпотеку
а что уже дают ипотеку?
Успіх написав:
куди вкладати кошти?
Є гарні/розумні ідеї
родите ещё несколько детей. Возможно кто то из них станет известным человеком и до конца жизни вы будете им гордиться. Это не шутка. После войны вопрос демографии станет ребром. А тут такой долярчик бац со своим смартом и 5ю детьми.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 05 гру, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:47
Amethyst написав: Vlad442 написав:
Другое закладываться на то, что каждые три месяца ходить, снимать, нести в обменку.
Каждый месяц! закладываться, ходить и стоять в очереди... Во все 10..15 (макс 36) банок = 75Куе -- така собі середня хатка.viewtopic.php?p=5466085#p5466085
ПС. При такой работе (с 25% годовых у валУте) жена должна освобоить от мытья посуды и пылесоса по пятницам, да вааще -- в обед приподносить каняку 50г.
Депо по льготному курсу заключается на 3 месяца, насколько я знаю. 37,5. Сдать можно по 40. Сумма 2700 долларов. Заработок 6700 грн за 3 месяца и заказывать валюту, кататься в банк, стоять в очереди. Выдать могут не все сразу. В левых банках могут сказать "валюты нет, ждите".
Может я что-то не понимаю, но пока я не вижу в этом экономического смысла.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Пон 05 гру, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:47
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Зачем ему покупать сейчас дорого, если предполагается, что завтра будет дешевле?
Зачем покупать пока война не закончилась и есть неопределенность?
Зачем покупать в Киеве?
То что будет дешевле знает только данный форум. Мои друзья считают, что будет дороже. Потому что видят ценники в магазинах и на заправках, в отличии от форумчан.
Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?
Ти розумієш, що таке ціноутворення товару? Який має певну собівартість і виставлений після закінчення виробничого циклу, і товару на "вторинці",ціна якого може падати майже до нуля???
Тобі пояснювали, що твої аналогії цін автопрома і нерухомості - некоректні. Так, ця особа стала порівнювати ціни нерухомості з цінами на ковбасу! Згадай ще ціни на нові теплі колготки і на синтетичні шуби!
Скажи чесно: в школі з арифметикою, фізикою, хімією - у тебе був повний швах? Три бали ??? На другий рік - не залишали навчатись, часом?
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Frant
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:49
Amethyst написав: Vlad442 написав:
Другое закладываться на то, что каждые три месяца ходить, снимать, нести в обменку.
Каждый месяц! закладываться, ходить и стоять в очереди... Во все 10..15 (макс 36) банок = 75Куе -- така собі середня хатка.viewtopic.php?p=5466085#p5466085
ПС. При такой работе (с 25% годовых у валУте) жена должна освобоить от мытья посуды и пылесоса по пятницам, да вааще -- в обед приподносить каняку 50г.
Вы верите в бесконечность выигрыша в МММ?
Котлован в 15-18 годах хоть реален был, понимала целевая группа что не на кураже что то срубят, а на том что рядом даже совок часто без ремонта дороже пхали чем недострой(на моменте пока) КГС или там Ковальской, и кто то захочет и у них по нормальной цене прикупить готовое с премией за время/риск
А тут если отдавать через ФГВФЛ начнут по году-два те кормовые вклады - жена точно конн'яку наллёт или скалкой по потылыци даст?
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барабашов
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:49
Frant написав:
На другий рік - не залишали навчатись, часом
тебя ж уже потерли, а ты продолжаешь долдонить одно и то же. Совсем туго доходит, что модерация возражает? Написал один раз и успокойся.
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