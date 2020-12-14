adeges написав:

Какой жесткий спич за подорожай. Одно понятно, нонконформизм позволяет выделиться на сером фоне думсценария. А то, что логика хромает, то дело десятое. Конечно подорожание еды и бензина на фоне падения доходов - это к росту КРЖН. Куплю хоромы на предпоследнюю котлету, ввалю в ремонт по заоблачным ценам последнюю, и потом буду сосать лапу, но зато в своей берлоге, не арендованой. Если даже свою прелесть вдруг не бахнет сбитая ПВО ракета. При этом продать так же дорого как купил никак не удастся, потому что котлеты похудеют и покупателей тоже, и продавать начнут другие сосущие лапу продавцы. Или эмигранты, коих все же миллионы,захотят выскочить из КРЖН, пока есть возможность.