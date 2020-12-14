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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 11:54
Vlad442 написав:
Может я что-то не понимаю, но пока я не вижу в этом экономического смысла.
смысл когда завлекут в эту рулетку миллионы людей, курс снизится до 35. При рынке 40 по 37,50 продавать глупо и нелогично. До такой степени банкам не нужны деньги, кредитовать некого, ставки падают.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:58
vitaliian написав:
Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?
Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )
Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.
Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.
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Vlad442
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:01
vitaliian написав:
При рынке 40 по 37,50 продавать глупо и нелогично. До такой степени банкам не нужны деньги, кредитовать некого, ставки падают.
Как я понимаю, банки продают не свои доллары. Под эту операцию им продает НБУ по официальному курсу.
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Vlad442
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:02
vitaliian написав: Frant написав:
На другий рік - не залишали навчатись, часом
тебя ж уже потерли, а ты продолжаешь долдонить одно и то же. Совсем туго доходит, что модерация возражает? Написал один раз и успокойся.
Ти реально не розумієш ціноутворення автомобілів, шоколаду і ринку нерухомості?
Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 05 гру, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:05
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?
Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )
Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.
Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.
В 2008 продавці новобуду теж не вірили в кратне падіння цін КРЖН.
А воно сталось!
Тому не треба плутати релігію, ціноутворення ковбасних виробів і синтетичних шуб та нерухомості.
Я не сумніваюсь, що через рік, два , три ми побачимо в Києві "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта".
В прикиєвських Єпенях - ще дешевше буде.
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Frant
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:09
Frant написав:
Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи
лучше заработай себе на квартиру а не жди когда их будут продавать по 200 уе/м2. За твою долгую жизнь уже можно было половину варшавского купить.
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vitaliian
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:16
vitaliian написав: Frant написав:
Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи
лучше заработай себе на квартиру а не жди когда их будут продавать по 200 уе/м2. За твою долгую жизнь уже можно было половину варшавского купить.
Це питання давно вирішено.
І тобі рекомендую перебратись з прикиєвських єпенів поближче до цивілізації.
______
Поки що курс гривні тримається за рахунок допомоги МВФ, Америки і Європи.
Якби не вони, то курс бив би 200 за долар, і квартира в Києві з євроремонтом коштувала би 20 000, не більше.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17
vitaliian написав: Frant написав:
Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи
лучше заработай себе на квартиру а не жди когда их будут продавать по 200 уе/м2. За твою долгую жизнь уже можно было половину варшавского купить.
Франт - нормальный, ему не нравится закупатся на хаях и кататся на х..ях
Интересно, как много людей обратило внимание на то что спрос на киевскую недвигу начал падать в сентябре 2021, еще до войны
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17
Vlad442 написав:
Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.
Это отличное сравнение. Что с рынком аренды машиномест - я писал на прошлой неделе. Цена в гривне на довоенном уровне. Наверное можно было и больше зарядить, но один из арендаторов - сосед, а второй снимал у меня год назад. + специфический локейшн - вокруг нет муравейников на 100500 автомобилей.
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