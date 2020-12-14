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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10468104691047010471

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 11:54

  Vlad442 написав:Может я что-то не понимаю, но пока я не вижу в этом экономического смысла.
смысл когда завлекут в эту рулетку миллионы людей, курс снизится до 35. При рынке 40 по 37,50 продавать глупо и нелогично. До такой степени банкам не нужны деньги, кредитовать некого, ставки падают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 11:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?

Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )
Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.

Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:При рынке 40 по 37,50 продавать глупо и нелогично. До такой степени банкам не нужны деньги, кредитовать некого, ставки падают.

Как я понимаю, банки продают не свои доллары. Под эту операцию им продает НБУ по официальному курсу.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:02

  vitaliian написав:
  Frant написав:На другий рік - не залишали навчатись, часом
тебя ж уже потерли, а ты продолжаешь долдонить одно и то же. Совсем туго доходит, что модерация возражает? Написал один раз и успокойся.

Ти реально не розумієш ціноутворення автомобілів, шоколаду і ринку нерухомості?
Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 05 гру, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:05

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?

Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )
Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.

Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.

В 2008 продавці новобуду теж не вірили в кратне падіння цін КРЖН.
А воно сталось!
Тому не треба плутати релігію, ціноутворення ковбасних виробів і синтетичних шуб та нерухомості.
Я не сумніваюсь, що через рік, два , три ми побачимо в Києві "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта".
В прикиєвських Єпенях - ще дешевше буде.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:09

  Frant написав:Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи
лучше заработай себе на квартиру а не жди когда их будут продавать по 200 уе/м2. За твою долгую жизнь уже можно было половину варшавского купить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:16

  vitaliian написав:
  Frant написав:Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи
лучше заработай себе на квартиру а не жди когда их будут продавать по 200 уе/м2. За твою долгую жизнь уже можно было половину варшавского купить.

Це питання давно вирішено.
І тобі рекомендую перебратись з прикиєвських єпенів поближче до цивілізації.
______
Поки що курс гривні тримається за рахунок допомоги МВФ, Америки і Європи.
Якби не вони, то курс бив би 200 за долар, і квартира в Києві з євроремонтом коштувала би 20 000, не більше.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17

  vitaliian написав:
  Frant написав:Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи
лучше заработай себе на квартиру а не жди когда их будут продавать по 200 уе/м2. За твою долгую жизнь уже можно было половину варшавского купить.

Франт - нормальный, ему не нравится закупатся на хаях и кататся на х..ях

Интересно, как много людей обратило внимание на то что спрос на киевскую недвигу начал падать в сентябре 2021, еще до войны
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17

  Vlad442 написав:Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.

Это отличное сравнение. Что с рынком аренды машиномест - я писал на прошлой неделе. Цена в гривне на довоенном уровне. Наверное можно было и больше зарядить, но один из арендаторов - сосед, а второй снимал у меня год назад. + специфический локейшн - вокруг нет муравейников на 100500 автомобилей.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:18

  Frant написав:Це питання давно вирішено
тогда ты больной, если топишь за снижение цены собственного актива.
vitaliian
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