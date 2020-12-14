RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10469104701047110472>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 11:54

  Vlad442 написав:Может я что-то не понимаю, но пока я не вижу в этом экономического смысла.
смысл когда завлекут в эту рулетку миллионы людей, курс снизится до 35. При рынке 40 по 37,50 продавать глупо и нелогично. До такой степени банкам не нужны деньги, кредитовать некого, ставки падают.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15359
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 11:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?

Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )
Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.

Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2140 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:При рынке 40 по 37,50 продавать глупо и нелогично. До такой степени банкам не нужны деньги, кредитовать некого, ставки падают.

Как я понимаю, банки продают не свои доллары. Под эту операцию им продает НБУ по официальному курсу.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2140 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17

  Vlad442 написав:Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.

Это отличное сравнение. Что с рынком аренды машиномест - я писал на прошлой неделе. Цена в гривне на довоенном уровне. Наверное можно было и больше зарядить, но один из арендаторов - сосед, а второй снимал у меня год назад. + специфический локейшн - вокруг нет муравейников на 100500 автомобилей.
airmax78
 
Повідомлень: 41389
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:23

  vitaliian написав:
  Frant написав:Це питання давно вирішено
тогда ты больной, если топишь за кратное снижение цены собственного актива.
  Frant написав:В 2008 продавці новобуду теж не вірили в кратне падіння цін КРЖН

Я розумний і не бідний, на відміну від любителів дешевого житла за 20 км від столиці. З арифметикою, фізикою, хімією, інженерією - у мене завжди все було норм., вище середнього рівня.
І можу чітко прогнозувати напрямок цін КРЖН. І можу порахувати витрати свого часу, бензину, моторесурсу і т.д.

Мені пофіг, скільки коштує квартира, в якій я живу. Я не планую її продавати.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 05 гру, 2022 12:25, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23082
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1479 раз.
Подякували: 2436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:24

  Феодал написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи
лучше заработай себе на квартиру а не жди когда их будут продавать по 200 уе/м2. За твою долгую жизнь уже можно было половину варшавского купить.

Франт - нормальный, ему не нравится закупатся на хаях и кататся на х..ях

Интересно, как много людей обратило внимание на то что спрос на киевскую недвигу начал падать в сентябре 2021, еще до войны

Это легко объяснить: цены выросли очень быстро и довольно значительно в 2020-2021. Особенно на новострои. Когда я увидел предложение Геоса за Окружной по 1.5куе за метр, при том что соседняя Республика уже продавалась за невероятные 2.0+куе за метр - я, по-моему, тут писал, что это жесткий оверпрайс и покупать по этим ценам уже нельзя.
airmax78
 
Повідомлень: 41389
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:29

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?

Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )
Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.

Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людн
ьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.

В 2008 продавці новобуду теж не вірили в кратне падіння цін КРЖН.
А воно сталось!
Тому не треба плутати релігію, ціноутворення ковбасних виробів і синтетичних шуб та нерухомості.
Я не сумніваюсь, що через рік, два , три ми побачимо в Києві "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта".
В прикиєвських Єпенях - ще дешевше буде.

Ну так по тысяче за метр или почём там нормальный он был может и будет что то
Но не массово и не в Тетрисе, Джеке, Чикаго и прочих бастионах пожирателей лобстеров с гудвайна
Акурт что то за друга писал, который НЛ слил за 150куе вместо хотелки в 21м году в 450, так ни метража неизвестно, ни уровня ремонта не видно, да просто Семёныч мог назвиздеть, а сам обьект, если он и был физически, по доверке продавали ибо жена была против и живёт она вообше лет 10 в Израиле.
Машины кстати со времён сына Буша в штатах конкретно подорожали, куда там ихнему бетону, который часто и не бетон а картон. Но у нас конечно скоро Лайнос новый придумают для народа и продавать будут по цене Сенса 20 лет назад, когда он появился(4,5-5куе стоил)
барабашов
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:32

  airmax78 написав:
  Феодал написав:Франт - нормальный, ему не нравится закупатся на хаях и кататся на х..ях

Интересно, как много людей обратило внимание на то что спрос на киевскую недвигу начал падать в сентябре 2021, еще до войны

Это легко объяснить: цены выросли очень быстро и довольно значительно в 2020-2021. Особенно на новострои. Когда я увидел предложение Геоса за Окружной по 1.5куе за метр, при том что соседняя Республика уже продавалась за невероятные 2.0+куе за метр - я, по-моему, тут писал, что это жесткий оверпрайс и покупать по этим ценам уже нельзя.

а вот это по делу, спрос в 2020 сильно подорвал цены, до необоснованного уровня, сейчас они еще более необоснованны учитывая риски и нюансы (демографический кризис, экономика)
Я клоню к тому, что теперешняя цена киевской недвиги - это как продавать биток за 60к $ когда его цена скатилась до 17к, и рассказывать всем что он должен вырасти
Востаннє редагувалось Феодал в Пон 05 гру, 2022 12:42, всього редагувалось 2 разів.
Феодал
 
Повідомлень: 284
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:В 2008 продавці новобуду теж не вірили в кратне падіння цін КРЖН.
А воно сталось!
Тому не треба плутати релігію, ціноутворення ковбасних виробів і синтетичних шуб та нерухомості.
Я не сумніваюсь, що через рік, два , три ми побачимо в Києві "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта".
В прикиєвських Єпенях - ще дешевше буде.

В 2008 лопнула кредитна бульбашка. Зараз війна. Зовсім різні події з різними наслідками для ринка нерухомості. Після війни у України може буде майбутнє, може ні.
Ринок нерухомості живе й після війни. Навіть в окупованому Донецьку квартири за ціною ремонту не пропонували і потім вони пішли в ріст. З Кримом була своя історія.
Рахую, що ваші сподівання необґрунтовані.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2140 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:а вот это по делу, спрос в 2020 сильно подорвал цены, до необоснованного уровня, сейчас они еще более необоснованны учитывая риски и нюансы (демографический кризис, экономика)

Про необоснованный уровень я очень много слышал в 15-17. Особенно от Аирмакса. Много говорили про риски, черных лебедей... Весной 20-ого ожидали неминуемого обвала, особенно зРадио. А оказалось что не все сбывается, что кажется. Чем меньше эмоций и испуга от того, что происходит на моменте, тем более здравые решения можно принять. И не нужно поддаваться жадности. Помните про старика и рыбку? Жадный покупатель всегда пропустит момент для покупки.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2140 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 10469104701047110472>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Gastarbaiter, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23395 14642168
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 гру, 2022 11:11
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943400
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.