Додано: Пон 05 гру, 2022 12:29

Frant написав: Vlad442 написав: vitaliian написав: Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры? Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?

Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )

Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.



Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людн

ьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами. Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людньми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.

В 2008 продавці новобуду теж не вірили в кратне падіння цін КРЖН.

А воно сталось!

Тому не треба плутати релігію, ціноутворення ковбасних виробів і синтетичних шуб та нерухомості.

Я не сумніваюсь, що через рік, два , три ми побачимо в Києві "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта".

В прикиєвських Єпенях - ще дешевше буде. В 2008 продавці новобуду теж не вірили в кратне падіння цін КРЖН.А воно сталось!Тому не треба плутати релігію, ціноутворення ковбасних виробів і синтетичних шуб та нерухомості.Я не сумніваюсь, що через рік, два , три ми побачимо в Києві "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта".В прикиєвських Єпенях - ще дешевше буде.

Ну так по тысяче за метр или почём там нормальный он был может и будет что тоНо не массово и не в Тетрисе, Джеке, Чикаго и прочих бастионах пожирателей лобстеров с гудвайнаАкурт что то за друга писал, который НЛ слил за 150куе вместо хотелки в 21м году в 450, так ни метража неизвестно, ни уровня ремонта не видно, да просто Семёныч мог назвиздеть, а сам обьект, если он и был физически, по доверке продавали ибо жена была против и живёт она вообше лет 10 в Израиле.Машины кстати со времён сына Буша в штатах конкретно подорожали, куда там ихнему бетону, который часто и не бетон а картон. Но у нас конечно скоро Лайнос новый придумают для народа и продавать будут по цене Сенса 20 лет назад, когда он появился(4,5-5куе стоил)