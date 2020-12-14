смысл когда завлекут в эту рулетку миллионы людей, курс снизится до 35. При рынке 40 по 37,50 продавать глупо и нелогично. До такой степени банкам не нужны деньги, кредитовать некого, ставки падают.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 11:54
Додано: Пон 05 гру, 2022 11:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )
Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.
Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17
Это отличное сравнение. Что с рынком аренды машиномест - я писал на прошлой неделе. Цена в гривне на довоенном уровне. Наверное можно было и больше зарядить, но один из арендаторов - сосед, а второй снимал у меня год назад. + специфический локейшн - вокруг нет муравейников на 100500 автомобилей.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:23
Я розумний і не бідний, на відміну від любителів дешевого житла за 20 км від столиці. З арифметикою, фізикою, хімією, інженерією - у мене завжди все було норм., вище середнього рівня.
І можу чітко прогнозувати напрямок цін КРЖН. І можу порахувати витрати свого часу, бензину, моторесурсу і т.д.
Мені пофіг, скільки коштує квартира, в якій я живу. Я не планую її продавати.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 05 гру, 2022 12:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:24
Это легко объяснить: цены выросли очень быстро и довольно значительно в 2020-2021. Особенно на новострои. Когда я увидел предложение Геоса за Окружной по 1.5куе за метр, при том что соседняя Республика уже продавалась за невероятные 2.0+куе за метр - я, по-моему, тут писал, что это жесткий оверпрайс и покупать по этим ценам уже нельзя.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:29
Ну так по тысяче за метр или почём там нормальный он был может и будет что то
Но не массово и не в Тетрисе, Джеке, Чикаго и прочих бастионах пожирателей лобстеров с гудвайна
Акурт что то за друга писал, который НЛ слил за 150куе вместо хотелки в 21м году в 450, так ни метража неизвестно, ни уровня ремонта не видно, да просто Семёныч мог назвиздеть, а сам обьект, если он и был физически, по доверке продавали ибо жена была против и живёт она вообше лет 10 в Израиле.
Машины кстати со времён сына Буша в штатах конкретно подорожали, куда там ихнему бетону, который часто и не бетон а картон. Но у нас конечно скоро Лайнос новый придумают для народа и продавать будут по цене Сенса 20 лет назад, когда он появился(4,5-5куе стоил)
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:32
а вот это по делу, спрос в 2020 сильно подорвал цены, до необоснованного уровня, сейчас они еще более необоснованны учитывая риски и нюансы (демографический кризис, экономика)
Я клоню к тому, что теперешняя цена киевской недвиги - это как продавать биток за 60к $ когда его цена скатилась до 17к, и рассказывать всем что он должен вырасти
Востаннє редагувалось Феодал в Пон 05 гру, 2022 12:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В 2008 лопнула кредитна бульбашка. Зараз війна. Зовсім різні події з різними наслідками для ринка нерухомості. Після війни у України може буде майбутнє, може ні.
Ринок нерухомості живе й після війни. Навіть в окупованому Донецьку квартири за ціною ремонту не пропонували і потім вони пішли в ріст. З Кримом була своя історія.
Рахую, що ваші сподівання необґрунтовані.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Про необоснованный уровень я очень много слышал в 15-17. Особенно от Аирмакса. Много говорили про риски, черных лебедей... Весной 20-ого ожидали неминуемого обвала, особенно зРадио. А оказалось что не все сбывается, что кажется. Чем меньше эмоций и испуга от того, что происходит на моменте, тем более здравые решения можно принять. И не нужно поддаваться жадности. Помните про старика и рыбку? Жадный покупатель всегда пропустит момент для покупки.
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