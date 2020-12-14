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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:45
Frant написав:
Ти лише підкреслюєш
Зроблю зауваження.
Умные люди обсуждают идеи, средние - события, глупые - людей. (с)
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Додано: Пон 05 гру, 2022 13:05
барабашов написав:
Вы верите
нуна не вірити, а використовувати, знаючи та враховуючи всі ризики
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Додано: Пон 05 гру, 2022 13:12
Феодал написав:
Интересно, как много людей обратило внимание на то что спрос на киевскую недвигу начал падать в сентябре 2021, еще до войны
Самое интересное, покупка Сержиком осенью 2021 3-к, я лично много раз писал, что 21 год - максимально-неадекватная цена на КРЖН.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 13:36
Vlad442 написав:
В 2008 лопнула кредитна бульбашка. Зараз війна. Зовсім різні події з різними наслідками для ринка нерухомості. Після війни у України може буде майбутнє, може ні.
Ринок нерухомості живе й після війни. Навіть в окупованому Донецьку квартири за ціною ремонту не пропонували і потім вони пішли в ріст.
З Кримом була своя історія.
Рахую, що ваші сподівання необґрунтовані.
Це здається у аірмаксовому всесвіті відбувалось/відбувається. В Україні - у окупованому Донецьку квартири по ціні ремонту продати неможливо.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 13:38
Frant написав:
Мені пофіг, скільки коштує квартира, в якій я живу. Я не планую її продавати
так дети будут продавать после твоей смерти. Или ты бессмертный? Есть разница за 5куе они её продадут или за 35? Отож.
Frant написав:
Я розумний і не бідний
ни один богатый человек не будет топить за кратный обвал цен. Потому что может зацепить и его семью/ бизнес, материальное положение его клиентов, и ещё Бог весть что. Только поехавший нищеброд может от радости прыгать от предвкушения чужих убытков.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 05 гру, 2022 13:42, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 13:38
Vlad442 написав: Феодал написав:
а вот это по делу, спрос в 2020 сильно подорвал цены, до необоснованного уровня, сейчас они еще более необоснованны учитывая риски и нюансы (демографический кризис, экономика)
Про необоснованный уровень я очень много слышал в 15-17. Особенно от Аирмакса. Много говорили про риски, черных лебедей... Весной 20-ого ожидали неминуемого обвала, особенно зРадио. А оказалось что не все сбывается, что кажется. Чем меньше эмоций и испуга от того, что происходит на моменте, тем более здравые решения можно принять. И не нужно поддаваться жадности. Помните про старика и рыбку? Жадный покупатель всегда пропустит момент для покупки.
Я не верил в то, что рынок так быстро отойдет от такого шока - фактически ведь в 2014м под угрозой было существование украинского государства. Да, не так как в ферале-марте 2022, но на тот момент это был очень жесткий шок какого Украина еще не знала. Именно потому что я тогда ошибся - я сейчас очень осторожен в прогнозах, и больше чем 2Х от довоенных цен по окончании войны не прогнозирую.
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