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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10470104711047210473>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Ти лише підкреслюєш

Зроблю зауваження.
Умные люди обсуждают идеи, средние - события, глупые - людей. (с)
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Вы верите

нуна не вірити, а використовувати, знаючи та враховуючи всі ризики
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:Интересно, как много людей обратило внимание на то что спрос на киевскую недвигу начал падать в сентябре 2021, еще до войны

Самое интересное, покупка Сержиком осенью 2021 3-к, я лично много раз писал, что 21 год - максимально-неадекватная цена на КРЖН.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:36

  Vlad442 написав:В 2008 лопнула кредитна бульбашка. Зараз війна. Зовсім різні події з різними наслідками для ринка нерухомості. Після війни у України може буде майбутнє, може ні.
Ринок нерухомості живе й після війни. Навіть в окупованому Донецьку квартири за ціною ремонту не пропонували і потім вони пішли в ріст. З Кримом була своя історія.
Рахую, що ваші сподівання необґрунтовані.


Це здається у аірмаксовому всесвіті відбувалось/відбувається. В Україні - у окупованому Донецьку квартири по ціні ремонту продати неможливо.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:38

  Frant написав:Мені пофіг, скільки коштує квартира, в якій я живу. Я не планую її продавати
так дети будут продавать после твоей смерти. Или ты бессмертный? Есть разница за 5куе они её продадут или за 35? Отож.
  Frant написав:Я розумний і не бідний
ни один богатый человек не будет топить за кратный обвал цен. Потому что падающий шкаф может зацепить и его семью/ бизнес, его клиентов, и ещё Бог весть что. Только поехавший нищеброд может от радости прыгать от предвкушения чужих убытков.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 14:19, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:38

  Vlad442 написав:
  Феодал написав:а вот это по делу, спрос в 2020 сильно подорвал цены, до необоснованного уровня, сейчас они еще более необоснованны учитывая риски и нюансы (демографический кризис, экономика)

Про необоснованный уровень я очень много слышал в 15-17. Особенно от Аирмакса. Много говорили про риски, черных лебедей... Весной 20-ого ожидали неминуемого обвала, особенно зРадио. А оказалось что не все сбывается, что кажется. Чем меньше эмоций и испуга от того, что происходит на моменте, тем более здравые решения можно принять. И не нужно поддаваться жадности. Помните про старика и рыбку? Жадный покупатель всегда пропустит момент для покупки.

Я не верил в то, что рынок так быстро отойдет от такого шока - фактически ведь в 2014м под угрозой было существование украинского государства. Да, не так как в ферале-марте 2022, но на тот момент это был очень жесткий шок какого Украина еще не знала. Именно потому что я тогда ошибся - я сейчас очень осторожен в прогнозах, и больше чем 2Х от довоенных цен по окончании войны не прогнозирую.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:больше чем 2Х от довоенных цен по окончании войны не прогнозирую.

Зачем же тогда игрались с идеей продажи своей квіточки? Если бы вдруг продали, прогнозы были бы сейчас другие. Зная вашу особенность тонко чувствовать момент, я спокойно жду времени, когда вы продадите - это будет однозначный индикатор, что пора ходить на просмотры или по ОП.

Победа будет не концом истории. Победа будет началом, когда Украина начнет искать место в Европе и мировой кооперации. Вот тогда, через годик после войны, только будет понятно куда мы идем и как это отразится на недвижимости.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:ни один богатый человек не будет топить за кратный обвал цен.

Когда буря, нужно не пытаться остановить ее махая руками, нужно ставить парус.
Самое глупое это сейчас топить за что-то или прогнозировать, выдавая желаемое за действительное. Прогнозы нужно делать с холодной головой, тогда они принесут деньги или позволят избежать потерь. Вы ничего за последние месяцы не купили, Франт не продал. Так какой смысл топить? Эмоции это стимул к действию, а не попытка подогнать реалии к месту сидения.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:54

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:больше чем 2Х от довоенных цен по окончании войны не прогнозирую.

Зачем же тогда игрались с идеей продажи своей квіточки? Если бы вдруг продали, прогнозы были бы сейчас другие. Зная вашу особенность тонко чувствовать момент, я спокойно жду времени, когда вы продадите - это будет однозначный индикатор, что пора ходить на просмотры или по ОП.

Победа будет не концом истории. Победа будет началом, когда Украина начнет искать место в Европе и мировой кооперации. Вот тогда, через годик после войны, только будет понятно куда мы идем и как это отразится на недвижимости.

Ветку оживить немного хотел на фоне охаоха как все плоха.
В этот раз всем придется искать другой индикатор или оформлять платную подписку на AirMax78 Composite
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В этот раз всем придется искать другой индикатор

Стадия отрицания. Значит в этот раз падение будет затяжным.
Vlad442
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