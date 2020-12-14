Додано: Пон 05 гру, 2022 14:23

airmax78 написав: больше чем 2Х от довоенных цен по окончании войны не прогнозирую. больше чем 2Х от довоенных цен по окончании войны не прогнозирую.

Зачем же тогда игрались с идеей продажи своей квіточки? Если бы вдруг продали, прогнозы были бы сейчас другие. Зная вашу особенность тонко чувствовать момент, я спокойно жду времени, когда вы продадите - это будет однозначный индикатор, что пора ходить на просмотры или по ОП.Победа будет не концом истории. Победа будет началом, когда Украина начнет искать место в Европе и мировой кооперации. Вот тогда, через годик после войны, только будет понятно куда мы идем и как это отразится на недвижимости.