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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10470104711047210473

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:20

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:В этот раз всем придется искать другой индикатор

Стадия отрицания. Значит в этот раз падение будет затяжным.

Кожен ракетний удар по Україні - і ціни Кржн наверх, так?
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"Нарешті. Готується законопроект про депортацію з території ЄС чоловіків призовного віку.
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@BKhodakovsky"
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Нагадаю дописувачам: путін хоче, щоб українці спілкувались російською мовою. Тому що "Расея там, где рускій язік!"
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посмотрите цены на олх по марику
аренда 2к = 30 000 грн
котедж 300 000 долл
1к квартира в центре - 800 долл за метр. при этом пишут что с отоплением вопрос еще не решен
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:08

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:В этот раз всем придется искать другой индикатор

Стадия отрицания. Значит в этот раз падение будет затяжным.

или оформлять платную подписку на AirMax78 Composite

Шары больше не будет. Хотите 200% торговые сигналы - за них надо платить.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:26

  Олежан написав:1к квартира в центре - 800 долл за метр. при этом пишут что с отоплением вопрос еще не решен
800 это котлован, первичка, вторичка?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:47

  Andrey2512 написав:Мать рассказывала, шла она по стихийному рынку в Мариуполе. Сейчас базарчиков таких много, в основном торгуют намародёренным. И услышала разговор двух торгашек:
- За какую цену ботинки продавать?
- Помнишь сколько до войны стоили? Умножай на 2.

Как то так) Интересно, недвига в Марике тоже подорожала в 2 раза?)

Конечно, Киев не Мариуполь. Но я думаю, что тенденция одинаковая.

Квадратные метры продаются только оптом. В этом отличие от лотка яиц или пары сапог.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:48

  Amethyst написав:
  Vlad442 написав:Другое закладываться на то, что каждые три месяца ходить, снимать, нести в обменку.

Каждый месяц! закладываться, ходить и стоять в очереди... Во все 10..15 (макс 36) банок = 75Куе -- така собі середня хатка.
viewtopic.php?p=5466085#p5466085

ПС. При такой работе (с 25% годовых у валУте) жена должна освобоить от мытья посуды и пылесоса по пятницам, да вааще -- в обед приподносить каняку 50г.

Це "робота" тим, хто був на 100% в доларі.
А хто в гривні, гривневих депозитах/ОВДП, то їм прийдеться "крутити карусель" майже два роки, щоб вийти в нуль.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:50

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?

Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )
Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.

Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.

У 2015 проінвестував всім відомий цоколь вна оКРЖН на 1/3 дешевше в грн. відносно його ціни у ВП 2013.
flyman
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