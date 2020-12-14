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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 15:20
Vlad442 написав: airmax78 написав:
В этот раз всем придется искать другой индикатор
Стадия отрицания. Значит в этот раз падение будет затяжным.
Кожен ракетний удар по Україні - і ціни Кржн наверх, так?
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"Нарешті. Готується законопроект про депортацію з території ЄС чоловіків призовного віку.
Скільки старих знайомих повернеться… Пишіть, поки є тилові посади. Не цурайтесь.
@BKhodakovsky"
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Нагадаю дописувачам: путін хоче, щоб українці спілкувались російською мовою. Тому що "Расея там, где рускій язік!"
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Додано: Пон 05 гру, 2022 15:56
посмотрите цены на олх по марику
аренда 2к = 30 000 грн
котедж 300 000 долл
1к квартира в центре - 800 долл за метр. при этом пишут что с отоплением вопрос еще не решен
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Олежан
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Додано: Пон 05 гру, 2022 16:08
Vlad442 написав: airmax78 написав:
В этот раз всем придется искать другой индикатор
Стадия отрицания. Значит в этот раз падение будет затяжным.
или оформлять платную подписку на AirMax78 Composite
Шары больше не будет. Хотите 200% торговые сигналы - за них надо платить.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 16:26
Олежан написав:
1к квартира в центре - 800 долл за метр. при этом пишут что с отоплением вопрос еще не решен
800 это котлован, первичка, вторичка?
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Додано: Пон 05 гру, 2022 16:47
Andrey2512 написав:
Мать рассказывала, шла она по стихийному рынку в Мариуполе. Сейчас базарчиков таких много, в основном торгуют намародёренным. И услышала разговор двух торгашек:
- За какую цену ботинки продавать?
- Помнишь сколько до войны стоили? Умножай на 2.
Как то так) Интересно, недвига в Марике тоже подорожала в 2 раза?)
Конечно, Киев не Мариуполь. Но я думаю, что тенденция одинаковая.
Квадратные метры продаются только оптом. В этом отличие от лотка яиц или пары сапог.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 16:48
Amethyst написав: Vlad442 написав:
Другое закладываться на то, что каждые три месяца ходить, снимать, нести в обменку.
Каждый месяц! закладываться, ходить и стоять в очереди... Во все 10..15 (макс 36) банок = 75Куе -- така собі середня хатка.viewtopic.php?p=5466085#p5466085
ПС. При такой работе (с 25% годовых у валУте) жена должна освобоить от мытья посуды и пылесоса по пятницам, да вааще -- в обед приподносить каняку 50г.
Це "робота" тим, хто був на 100% в доларі.
А хто в гривні, гривневих депозитах/ОВДП, то їм прийдеться "крутити карусель" майже два роки, щоб вийти в нуль.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 16:50
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Удивительно, что рост цен на колбасу не отрицают. Колбаса важнее квартиры?
Если проводить аналогию, то квартира на вторичке это колбаса, которую кто-то ел )
Цена на новострои улетела в космос и их перестали покупать, так как это не предмет первой необходимости. Аналогия новостроек с колбасой работает. С вторичкой нет. Помните, как во время ковида скидывали нефть с отрицательной ценой, так как нужно было где-то хранить? Рынок вторички живет по другим законам чем котлованов или колбасы.
Я не верю в кратный обвал в Киеве и на Западной Украине. Долларов и евро в мире много, Украина становится частью Европы. Я отношусь к сегодняшней ситуации как остановке торгов на бирже в моменты паники. Рынка нет. Единичные срочные продажи людей, которым срочно нужны деньги, уравновешиваются людьми с деньгами, которые непрочь половить рыбку в мутной воде. Цены сделок неизвестны из-за их малочисленности и нерепрезентативны. Более интересно следить за рынком аренды. Как его колбасит. От ступора в рост, потом внезапно хрущики на нижних-средних этажах стали бриллиантами.
У 2015 проінвестував всім відомий цоколь вна оКРЖН на 1/3 дешевше в грн. відносно його ціни у ВП 2013.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:02
vitaliian написав: Олежан написав:
1к квартира в центре - 800 долл за метр. при этом пишут что с отоплением вопрос еще не решен
800 это котлован, первичка, вторичка?
Котлован под вторичкой. Потом можно будет получить возмещение из арестованных бабосов хла.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:08
еще бороздю олх
аренда 1к в марике - от 9000
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:10
Vlad442 написав: Frant написав:
В 2008 продавці новобуду теж не вірили в кратне падіння цін КРЖН.
А воно сталось!
Тому не треба плутати релігію, ціноутворення ковбасних виробів і синтетичних шуб та нерухомості.
Я не сумніваюсь, що через рік, два , три ми побачимо в Києві "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта".
В прикиєвських Єпенях - ще дешевше буде.
В 2008 лопнула кредитна бульбашка. Зараз війна. Зовсім різні події з різними наслідками для ринка нерухомості. Після війни у України може буде майбутнє, може ні.
Ринок нерухомості живе й після війни. Навіть в окупованому Донецьку квартири за ціною ремонту не пропонували і потім вони пішли в ріст. З Кримом була своя історія.
Рахую, що ваші сподівання необґрунтовані.
Не зрозумів, це як? Конєц врємєні? Схопнєтсься у воронку (rabbit hole)?
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