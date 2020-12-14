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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 17:20
Vlad442 написав: Феодал написав:
а вот это по делу, спрос в 2020 сильно подорвал цены, до необоснованного уровня, сейчас они еще более необоснованны учитывая риски и нюансы (демографический кризис, экономика)
Про необоснованный уровень я очень много слышал в 15-17. Особенно от Аирмакса. Много говорили про риски, черных лебедей... Весной 20-ого ожидали неминуемого обвала, особенно зРадио. А оказалось что не все сбывается, что кажется. Чем меньше эмоций и испуга от того, что происходит на моменте, тем более здравые решения можно принять. И не нужно поддаваться жадности. Помните про старика и рыбку? Жадный покупатель всегда пропустит момент для покупки.
якщо наразі не обвал, то що це?
В 20 накачали (анти)ковідним баблом, і чим продовжили "свято рил"
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:24
Vlad442 написав: airmax78 написав:
больше чем 2Х от довоенных цен по окончании войны не прогнозирую.
Зачем же тогда игрались с идеей продажи своей квіточки? Если бы вдруг продали, прогнозы были бы сейчас другие. Зная вашу особенность тонко чувствовать момент, я спокойно жду времени, когда вы продадите - это будет однозначный индикатор, что пора ходить на просмотры или по ОП.
Победа будет не концом истории. Победа будет началом, когда Украина начнет искать место в Европе и мировой кооперации
. Вот тогда, через годик после войны, только будет понятно куда мы идем и как это отразится на недвижимости.
навіщо шукати, якщо воно вже є:
пшоно, олія, "люди - нова нафта", чугуній ...
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:36
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
В этот раз всем придется искать другой индикатор
Стадия отрицания. Значит в этот раз падение будет затяжным.
или оформлять платную подписку на AirMax78 Composite
Шары больше не будет. Хотите 200% торговые сигналы - за них надо платить.
Я — моряк, бывал повсюду,
Видел сотни разных рек,
Никогда я врать не буду,—
Не такой я человек!
Да, да, да, да! Я врать не буду,—
Не такой я человек
***
Мастер нужен в каждом деле!
Я на каждой на реке
Сосчитать могу все мели,
Словно пальцы на руке!
Да, да, да, да! Сочту все мели,
Словно пальцы на руке!
***
Вот первая... - 2014
А вот вторая... - 2022
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:58
antey1969 написав: airmax78 написав:
Шары больше не будет. Хотите 200% торговые сигналы - за них надо платить.
Я — моряк, бывал повсюду,
Видел сотни разных рек,
Никогда я врать не буду,—
Не такой я человек!
Да, да, да, да! Я врать не буду,—
Не такой я человек
***
Мастер нужен в каждом деле!
Я на каждой на реке
Сосчитать могу все мели,
Словно пальцы на руке!
Да, да, да, да! Сочту все мели,
Словно пальцы на руке!
***
Вот первая... - 2014
А вот вторая... - 2022
Кому еще нужен лоцман-консультант с большим опытом на КРЖН?
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