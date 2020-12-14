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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10471104721047310474

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:20

  Vlad442 написав:
  Феодал написав:а вот это по делу, спрос в 2020 сильно подорвал цены, до необоснованного уровня, сейчас они еще более необоснованны учитывая риски и нюансы (демографический кризис, экономика)

Про необоснованный уровень я очень много слышал в 15-17. Особенно от Аирмакса. Много говорили про риски, черных лебедей... Весной 20-ого ожидали неминуемого обвала, особенно зРадио. А оказалось что не все сбывается, что кажется. Чем меньше эмоций и испуга от того, что происходит на моменте, тем более здравые решения можно принять. И не нужно поддаваться жадности. Помните про старика и рыбку? Жадный покупатель всегда пропустит момент для покупки.

якщо наразі не обвал, то що це?
В 20 накачали (анти)ковідним баблом, і чим продовжили "свято рил"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:24

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:больше чем 2Х от довоенных цен по окончании войны не прогнозирую.

Зачем же тогда игрались с идеей продажи своей квіточки? Если бы вдруг продали, прогнозы были бы сейчас другие. Зная вашу особенность тонко чувствовать момент, я спокойно жду времени, когда вы продадите - это будет однозначный индикатор, что пора ходить на просмотры или по ОП.

Победа будет не концом истории. Победа будет началом, когда Украина начнет искать место в Европе и мировой кооперации. Вот тогда, через годик после войны, только будет понятно куда мы идем и как это отразится на недвижимости.

навіщо шукати, якщо воно вже є:
пшоно, олія, "люди - нова нафта", чугуній ...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:36

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:В этот раз всем придется искать другой индикатор

Стадия отрицания. Значит в этот раз падение будет затяжным.

или оформлять платную подписку на AirMax78 Composite

Шары больше не будет. Хотите 200% торговые сигналы - за них надо платить.

Я — моряк, бывал повсюду,
Видел сотни разных рек,
Никогда я врать не буду,—
Не такой я человек!
Да, да, да, да! Я врать не буду,—
Не такой я человек
***
Мастер нужен в каждом деле!
Я на каждой на реке
Сосчитать могу все мели,
Словно пальцы на руке!
Да, да, да, да! Сочту все мели,
Словно пальцы на руке!
***
Вот первая... - 2014
А вот вторая... - 2022
Кому еще нужен лоцман-консультант с большим опытом на КРЖН? :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:58

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Шары больше не будет. Хотите 200% торговые сигналы - за них надо платить.

Я — моряк, бывал повсюду,
Видел сотни разных рек,
Никогда я врать не буду,—
Не такой я человек!
Да, да, да, да! Я врать не буду,—
Не такой я человек
***
Мастер нужен в каждом деле!
Я на каждой на реке
Сосчитать могу все мели,
Словно пальцы на руке!
Да, да, да, да! Сочту все мели,
Словно пальцы на руке!
***
Вот первая... - 2014
А вот вторая... - 2022
Кому еще нужен лоцман-консультант с большим опытом на КРЖН? :wink:

Все местные инвесторы ориентируются на AirMax78-Composite. Если Вы не умеете читать индексы - то и это поправимо. За деньги.
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