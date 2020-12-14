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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 19:39
Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
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Loafer
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Додано: Пон 05 гру, 2022 20:20
Loafer написав:
Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 20:47
Феодал написав: vitaliian написав: Frant написав:
Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи
лучше заработай себе на квартиру а не жди когда их будут продавать по 200 уе/м2. За твою долгую жизнь уже можно было половину варшавского купить.
Франт - нормальный, ему не нравится закупатся на хаях и кататся на х..ях
Интересно, как много людей обратило внимание на то что спрос на киевскую недвигу начал падать в сентябре 2021, еще до войны
я заметил. здесь как всегда писали про обвал)), а в это время в реальном мире был скачкообразный рост и новые цены для покупателей были уже неподъёмны
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Додано: Пон 05 гру, 2022 21:03
Andrey2512 написав:
Как то так) Интересно, недвига в Марике тоже подорожала в 2 раза?)
за Марик не в курсе, но подорожало много чего, проще перечислить что не подорожало. Сократился рынок, 7 млн продавцов заграницей, 3 млн на ЗУ. Соответственно нет поставок, меньше ассортимент, выросли риски что склад разбомбят. Почему цена должна остаться довоенной? Это пока деньги есть. Может конечно дойти до натурального обмена.
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vitaliian
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Додано: Пон 05 гру, 2022 21:19
airmax78 написав: Loafer написав:
Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.
Наверное самый туристический центр
В Афинах пригород удаленный от популярных туристических маршрутов стоит дороже, чем самый центр.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 21:22
airmax78 написав:
Шары больше не будет. Хотите 200% торговые сигналы - за них надо платить.
Максим продаст в тихаря?
Спасибо за предупреждение. А то ждали бы надежный индикатор.
А индикатор просто выключил табло.
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