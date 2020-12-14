RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10471104721047310474

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:39

Вести с полей

Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Loafer
 
Повідомлень: 6
З нами з: 04.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:20

  Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$

Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.
airmax78
 
Повідомлень: 41394
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:47

  Феодал написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Тобі розжувати, пояснити на пальцям, як людині, що за неуспішність була залишена на другий рік в 7 класі середньої школи
лучше заработай себе на квартиру а не жди когда их будут продавать по 200 уе/м2. За твою долгую жизнь уже можно было половину варшавского купить.

Франт - нормальный, ему не нравится закупатся на хаях и кататся на х..ях

Интересно, как много людей обратило внимание на то что спрос на киевскую недвигу начал падать в сентябре 2021, еще до войны


я заметил. здесь как всегда писали про обвал)), а в это время в реальном мире был скачкообразный рост и новые цены для покупателей были уже неподъёмны
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 26.11.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 21:03

  Andrey2512 написав:Как то так) Интересно, недвига в Марике тоже подорожала в 2 раза?)
за Марик не в курсе, но подорожало много чего, проще перечислить что не подорожало. Сократился рынок, 7 млн продавцов заграницей, 3 млн на ЗУ. Соответственно нет поставок, меньше ассортимент, выросли риски что склад разбомбят. Почему цена должна остаться довоенной? Это пока деньги есть. Может конечно дойти до натурального обмена.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15391
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 21:19

  airmax78 написав:
  Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$

Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.

Наверное самый туристический центр :mrgreen:
В Афинах пригород удаленный от популярных туристических маршрутов стоит дороже, чем самый центр.
UA
 
Повідомлень: 7364
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 21:22

  airmax78 написав:Шары больше не будет. Хотите 200% торговые сигналы - за них надо платить.

Максим продаст в тихаря?
Спасибо за предупреждение. А то ждали бы надежный индикатор.
А индикатор просто выключил табло.
UA
 
Повідомлень: 7364
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:18

  airmax78 написав:
  Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$

Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.

сьогодні прилетіла розсилка:
https://www.quora.com/How-good-is-a-3-000-EUR-salary-gross-in-Athens-Greece
3К євро до податків, і ти як кіт в маслі в Афінах.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30136
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:24

  airmax78 написав:
  Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$

Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.

Наверное фокус все же должен быть на продаже. Точнее цене продажи и дате предыдущей пркупки. Это уже меньше 50% от цены начала 2022 или 40%?
adeges
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 14.03.06
Подякував: 315 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:38

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$

Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.

Наверное фокус все же должен быть на продаже. Точнее цене продажи и дате предыдущей пркупки. Это уже меньше 50% от цены начала 2022 или 40%?

Тут вопрос: стоило ли оно 125куе до войны? У меня, конечно, очень субъективный взгляд: мне достаточно одного адреса "Харьковское шоссе" чтобы обнулить ценность этой квартиры для меня. Но я посмотрел - очередная отрыжка Укостроя. Как можно было там купить квартиру за 125 куе (любой площадью и с любым ремонтом) - для меня тайна покрытая мраком.
PS Как можно было купить там что-то за 75куе - для меня не меньшая тайна.
PPS Співчуваю обом: і покупцю в Афінах (уявляю у що він встряг там, якщо в Києві його отоварили УКОстроєм за конський прайс) і покупцю Укостроя за 75 куо співчуваємо ще більше.
airmax78
 
Повідомлень: 41394
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10471104721047310474
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23395 14651938
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 гру, 2022 11:11
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.