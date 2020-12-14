Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.
Andrey2512 написав:Как то так) Интересно, недвига в Марике тоже подорожала в 2 раза?)
за Марик не в курсе, но подорожало много чего, проще перечислить что не подорожало. Сократился рынок, 7 млн продавцов заграницей, 3 млн на ЗУ. Соответственно нет поставок, меньше ассортимент, выросли риски что склад разбомбят. Почему цена должна остаться довоенной? Это пока деньги есть. Может конечно дойти до натурального обмена.
Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.
Наверное самый туристический центр В Афинах пригород удаленный от популярных туристических маршрутов стоит дороже, чем самый центр.
Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.
Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.
Наверное фокус все же должен быть на продаже. Точнее цене продажи и дате предыдущей пркупки. Это уже меньше 50% от цены начала 2022 или 40%?
Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.
Наверное фокус все же должен быть на продаже. Точнее цене продажи и дате предыдущей пркупки. Это уже меньше 50% от цены начала 2022 или 40%?
Тут вопрос: стоило ли оно 125куе до войны? У меня, конечно, очень субъективный взгляд: мне достаточно одного адреса "Харьковское шоссе" чтобы обнулить ценность этой квартиры для меня. Но я посмотрел - очередная отрыжка Укостроя. Как можно было там купить квартиру за 125 куе (любой площадью и с любым ремонтом) - для меня тайна покрытая мраком. PS Как можно было купить там что-то за 75куе - для меня не меньшая тайна. PPS Співчуваю обом: і покупцю в Афінах (уявляю у що він встряг там, якщо в Києві його отоварили УКОстроєм за конський прайс) і покупцю Укостроя за 75 куо співчуваємо ще більше.