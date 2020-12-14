Додано: Пон 05 гру, 2022 22:38

adeges написав: airmax78 написав: Loafer написав: Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$ Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$

Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші. Співчуваю покупцю в Афінах. Уявляю що за район та будинок. Хоча мені Афіни подобаються і "я б там жив", але нормальна нерухомість там коштує дещо інші гроші.

Наверное фокус все же должен быть на продаже. Точнее цене продажи и дате предыдущей пркупки. Это уже меньше 50% от цены начала 2022 или 40%? Наверное фокус все же должен быть на продаже. Точнее цене продажи и дате предыдущей пркупки. Это уже меньше 50% от цены начала 2022 или 40%?

Тут главный вопрос: стоило ли оно 125куе до войны? У меня, конечно, очень субъективный взгляд: мне достаточно одного адреса "Харьковское шоссе" чтобы обнулить ценность этой квартиры для меня. Но я посмотрел - очередная отрыжка Укостроя. Как можно было там купить квартиру за 125 куе (любой площадью и с любым ремонтом) - для меня тайна покрытая мраком.PS Как можно было купить там что-то за 75куе - для меня не меньшая тайна.PPS Співчуваю обом: і покупцю в Афінах (уявляю у що він встряг там, якщо в Києві його отоварили УКОстроєм за конський прайс) і покупцю Укостроя за 75 куо співчуваємо ще більше.