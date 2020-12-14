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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 23:41
Проект, до речі, був симпатичний. Але те що вийшло... Капець.
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airmax78
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Додано: Пон 05 гру, 2022 23:48
airmax78 написав:
Проект, до речі, був симпатичний. Але те що вийшло... Капець.
УКО над овноводом?
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flyman
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