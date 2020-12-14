Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Олежан написав:еще бороздю олх аренда 1к в марике - от 9000
Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели. Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.
Proofy И ремонт в подарок будет с Милле везде и со скрытыми плинтусАми? В Жданове больше интересно как они коммуникации организовали чтоб за что то сдать Электрика понятно не проблема хоть с Таганрога, но остальное? И есть ли там фонд не пострадавший от кацапни?