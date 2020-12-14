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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 23:48
airmax78 написав:
Проект, до речі, був симпатичний. Але те що вийшло... Капець.
УКО над овноводом?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 00:41
Олежан написав:
еще бороздю олх
аренда 1к в марике - от 9000
Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.
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Proofy
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Додано: Вів 06 гру, 2022 00:48
Proofy
И ремонт в подарок будет с Милле везде и со скрытыми плинтусАми?
В Жданове больше интересно как они коммуникации организовали чтоб за что то сдать
Электрика понятно не проблема хоть с Таганрога, но остальное? И есть ли там фонд не пострадавший от кацапни?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 02:42
Proofy написав: Олежан написав:
еще бороздю олх
аренда 1к в марике - от 9000
Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.
Это приезжим гастарбайтерам за такие деньги сдают
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