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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 02:42
Proofy написав: Олежан написав:
еще бороздю олх
аренда 1к в марике - от 9000
Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.
Это приезжим гастарбайтерам за такие деньги сдают
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Додано: Вів 06 гру, 2022 08:32
Proofy написав: Олежан написав:
еще бороздю олх
аренда 1к в марике - от 9000
Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены
.
Це реальна Україна, реальний Харків,реальний Чернігів.
А не солодкі мрії місцевих ріелторів-новодубівців, які донині не можуть розібратись з ціноутворенням ковбаси і нерухомості
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