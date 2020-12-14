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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10472104731047410475

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 149
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 02:42

  Proofy написав:
  Олежан написав:еще бороздю олх
аренда 1к в марике - от 9000

Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.

Это приезжим гастарбайтерам за такие деньги сдают
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:32

  Proofy написав:
  Олежан написав:еще бороздю олх
аренда 1к в марике - от 9000

Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.

Це реальна Україна, реальний Харків,реальний Чернігів.
А не солодкі мрії місцевих ріелторів-новодубівців, які донині не можуть розібратись з ціноутворенням ковбаси і нерухомості
Frant
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